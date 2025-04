Chiaramonte accende la festa: il Primo Maggio torna con 12 ore di musica no stop, tra arte, gusto e spettacolo

Dopo il grande successo della prima edizione, mercoledì 1° maggio 2025 Chiaramonte Gulfi si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto per un’intera giornata di festa, musica e tradizione. Torna infatti il tanto atteso appuntamento con “Primo Maggio – 12 ore di musica NO STOP”, evento simbolo di un territorio che vuole vivere, condividere e valorizzare la propria identità con energia contagiosa.

Dalle ore 12:00 a mezzanotte, Piazza Duomo, Corso Umberto I e l’intero centro storico ospiteranno concerti live, DJ set, spettacoli, giochi, trekking ed eccellenze gastronomiche. Una maratona di emozioni che unisce giovani, famiglie e turisti in un mix perfetto di cultura e intrattenimento.

Musica protagonista: da Ligabue Tribute a DJ set sotto le stelle

Sul fronte musicale, il programma è ricchissimo: tra i nomi di punta ci sono i Radiofreccia – Ligabue Tribute Band, selezionati per rappresentare la Sicilia a Campovolo, ma anche il Coro Mariele Ventre di Ragusa, Gli Scacciadiavoli, Hottanta Live Band e tanti altri. La sera si accenderà con l’Opening Night di Vincenzo Burrafato, e a seguire un DJ Set stellare con Sandro Leggio, Paolo Di Stefano, Massimo Criscione e Daniele Scalone Vox.

Non solo musica: sport, danza, giochi e trekking nella pineta

A partire dalle 9:00 del mattino, gli amanti della natura potranno partecipare a escursioni di trekking e mountain bike nella pineta, con partenza da Piazza Duomo. Nel cuore del centro storico, spazio anche a Street Games per tutte le età, danza con lo CSEN Ragusa, ed esibizioni di karate a cura della Dragon Sport School.

Gusto siciliano protagonista: la Festa ra Scaccia e il cannolo

Il 2025 è l’anno della Sicilia Capitale Europea della Gastronomia e Chiaramonte Gulfi celebra con orgoglio questa identità. Il 1° maggio ospiterà la tradizionale “Festa ra Scaccia”, tributo al tipico prodotto da forno locale, e la degustazione del celebre cannolo siciliano prodotto da una nota pasticceria della città iblea.

Ad arricchire il programma, l’apertura straordinaria dei Musei di Palazzo Montesano e una coloratissima Mostra Statica di Fiat 500 a cura del Fiat 500 Club Italia – coordinamento di Ragusa.

Foto: edizione 2024 del Primo Maggio a Chiaramonte

© Riproduzione riservata