In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Chi ha comprato il biglietto fortunato a Modica? 10.000 euro in diretta su Affari Tuoi
12 Ott 2025 21:24
Modica ancora baciata dalla fortuna questa volta attraverso l’estrazione di un biglietto della Lotteria Italia. Durante la puntata serale odierna di Affari tuoi, il conduttore Stefano De Martino ha annunciato insieme a Herbert Ballerina in diretta l’estrazione di un biglietto da 5 euro, il cui fortunato possessore, che lo ha acquistato a Modica, vincerà un premio di 10.000 euro. Il biglietto fortunato è il seguente: B 228721.
