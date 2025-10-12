Chi ha comprato il biglietto fortunato a Modica? 10.000 euro in diretta su Affari Tuoi

Modica ancora baciata dalla fortuna questa volta attraverso l’estrazione di un biglietto della Lotteria Italia. Durante la puntata serale odierna di Affari tuoi, il conduttore Stefano De Martino ha annunciato insieme a Herbert Ballerina in diretta l’estrazione di un biglietto da 5 euro, il cui fortunato possessore, che lo ha acquistato a Modica, vincerà un premio di 10.000 euro. Il biglietto fortunato è il seguente: B 228721.

