Chi dice che a Ragusa Ibla non succede mai nulla, non ha visto questo programma

Un’estate diversa, intensa, indimenticabile. L’antica città di Ragusa Ibla si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove la pietra barocca incontra la musica, il teatro e l’arte di far emozionare. È questa la visione del Ccn Antica Ibla, che ha curato un cartellone estivo denominato “Ibla in festa” capace di far vivere il cuore storico della città sotto una luce tutta nuova.

Dopo il debutto di ieri con l’Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso internazionale che fino all’11 luglio porterà a Ibla musicisti da tutto il mondo, si entra nel vivo di un’estate che promette momenti di pura meraviglia. “Da sottolineare – spiega Daniele La Rosa, presidente del Ccn – che i concerti gratuiti al tramonto e all’ombra dei palazzi barocchi si terranno anche sul palco di piazza Pola, un gradito ritorno che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente”.

Il programma è ricchissimo e pensato per ogni tipo di pubblico: la festa della musica, il cabaret con Toti e Totino, il premio Cristina Guastella al Giardino Ibleo, un evento speciale dedicato ai 200 anni del Museo Egizio con contaminazioni tra racconto e cultura. E poi ancora: la notte delle stelle cadenti in piazza Pola, la festa di Ferragosto e un imperdibile spettacolo di circo-teatro capace di far ridere, commuovere e sognare.

“Vogliamo che Ibla – conclude La Rosa – sia un’occasione per tutti: per incontrarsi, emozionarsi, ridere o ballare. E per vivere insieme un’estate che lascia il segno”.

