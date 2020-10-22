Centro commerciale IBLEO per l’ambiente: debutta oggi il progetto Spegni Sostenibile, per la raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigaretta

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Il Centro Commerciale Ibleo presenta “Spegni Sostenibile”, la prima campagna di raccolta differenziata e riciclo dei mozziconi di sigaretta concepita, con metodologie industriali, per essere realizzata in simultanea in centri commerciali e retail park in tutta Italia. I mozziconi, quotidianamente raccolti, saranno stoccati in appositi fusti sigillati e trasferiti a un innovativo impianto di trasformazione per essere purificati e trasformati in un polimero plastico, utilizzabile in diversi settori nella produzione di oggetti di uso comune.

I mozziconi di sigaretta rappresentano uno dei rifiuti più diffusi e di difficile gestione poiché hanno un tempo di degradazione di diversi anni; oltre ai residui della combustione e della nicotina, sono le microplastiche del filtro a costituire uno dei maggiori fattori inquinanti, in mare come nel suolo. La ricaduta su tutti gli ecosistemi è devastante, se si considera che sono oltre 15 miliardi le sigarette fumate quotidianamente nel mondo. L’impegno del Centro Commerciale Ibleo è quindi duplice, non solo ridurre l’impatto ambientale, ma sensibilizzare il pubblico sul tema e promuovere un consumo responsabile, per la salvaguardia dell’ambiente e il decoro degli spazi comuni.

Le colonnine collocate agli ingressi del centro commerciale sono il punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni mesi fa e scaturito dalla volontà di realizzare un progetto che potesse portare un beneficio concreto al territorio e alla comunità. Se diverse realtà, infatti si stanno attivando per la raccolta dei mozziconi, il Centro ha voluto spingersi oltre per consentire il riciclo e la trasformazione di sostanze altrimenti inquinanti. Dopo un’analisi preliminare, finalizzata a definire fattibilità e aspetti logistici, l’operazione può ora partire grazie alla collaborazione di due specialisti: Publievent, che ha curato la parte creativa e di comunicazione, e Re-Cig, una start-up innovativa che opera nel mondo dell’economia circolare, dalla produzione propria degli smoker point, alla raccolta, purificazione e trasformazione in materiale plastico per la produzione di piccola oggettistica. Ideazione e coordinamento dell’iniziativa sono di Cushman & Wakefield, società che gestisce oltre 50 centri commerciali e retail park in tutta Italia, incluso Il Centro Commerciale Ibleo.

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I PARTNER DEL PROGETTO

CENTRO COMMERCIALE IBLEO

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) è un leader a livello globale nei servizi immobiliari che, traducendo le idee in azione, genera valore per proprietari e conduttori degli immobili. Cushman & Wakefield è tra le più grandi società di consulenza immobiliare, con 51.000 dipendenti in circa 400 sedi e 70 paesi. Nel 2018 l’azienda ha sviluppato un fatturato di 8,2 miliardi di dollari nelle principali linee di servizio, tra le quali property, facility e project management, leasing, capital markets, valuation e altri servizi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.cushmanwakefield.com o seguite @CushWake su Twitter.

PUBLIEVENT, azienda leader in Italia nello sviluppo e organizzazione di eventi e di campagne pubblicitarie per Centri Commerciali offre, da oltre 15 anni, servizi, consulenza e supporto alle Gallerie Commerciali ed alla Grande Distribuzione Organizzata. PUBLIEVENT nel corso degli anni, ha maturato competenze sempre più specializzate tanto da ottenere la certificazione (TUV) UNI EN ISO 9001.

RE-CIG, startup innovativa che si occupa di economia circolare. Grazie a un processo brevettato (depositato nel 2019), trasforma i filtri di sigarette usati in materiale plastico riutilizzabile per la realizzazione e commercializzazione di nuovi oggetti. L’obiettivo di Re-Cig è divulgare e promuovere una nuova cultura in merito ai temi di riciclo.

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