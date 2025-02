C’è Sanremo e c’è chi mente

di Laura Curella – Perché Saremo a SanRemo? Perché c’è chi segue il Festival e chi mente. Inutile resistere, inutile sfoggiare lontananza e disinteresse. Inutile postare la foto di un libro, un bicchiere di vino davanti al camino. O peggio, il reel con un giradischi che suona il vinile jazz di turno.

Le melodie, i look, i gossip, i super ospiti, i commenti su fiori e scenografia, il monologo di turno e la sempiterna polemica sui costi sostenuti dalla Rai arriveranno. Sempre. In qualche modo. E quindi, perché non raccontarvele da vicino per i lettori di Ragusaoggi.it ?

Noi, io e Veronica Barbarino, … Saremo a SanRemo, dal 10 al 16 febbraio, a diretto contatto con i protagonisti della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana che sfileranno in sala stampa sottoponendosi a domande e interviste. Saremo in piazza Colombo dove sul palco si avvicenderanno trasmissioni RAI a concerti, si inizierà l’11 febbraio con Raf. Vi racconteremo ogni giorno gli umori della città che per una settimana non dorme, ospitando a tutte le ore del giorno e della notte eventi di richiamo.

Saremo davanti e dentro all’Ariston, sbirciando durante le prove quando il direttore artistico ci concederà questo onore.

E, se Saremo davvero davvero fortunate, magari sorteggeranno il nostro nome per partecipare come spettatrici ad una delle cinque emozionanti serate. Sì, accade anche questo. Noi lo abbiamo scoperto lo scorso anno. Tra una intervista ed un’altra la sala stampa “Lucio Dalla” vive un momento quasi liturgico, ovvero il sorteggio di due giornalisti che potranno spostarsi all’interno dell’Ariston a seguire la puntata in diretta. Cinque possibilità, incrociate le dita per noi!!!

