Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
CCN I Tre Ponti: Prosegue fino al 6 gennaio la magia del Natale in centro a Ragusa
30 Dic 2025 13:05
Prosegue fino al 6 gennaio la magia del Natale nel centro storico superiore di Ragusa grazie alle iniziative del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”. Il cuore della città continua a risuonare di musica, spettacoli e intrattenimento, con appuntamenti quotidiani che animano piazze e vie del centro e accompagnano cittadini e visitatori nel passaggio al nuovo anno.
Dopo il grande successo delle iniziative avviate a partire dal 5 dicembre – dalla Festa della Scaccia Rausana De.C.O. alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza San Giovanni, fino agli eventi enogastronomici e culturali che hanno scandito le festività – l’attenzione si concentra ora sull’animazione e sulla musica dal vivo, protagoniste assolute degli ultimi giorni di festa.
Ad aprire il calendario musicale del nuovo anno sarà giovedì 1 gennaio, alle ore 17 in Piazza San Giovanni, il Duo Disney Live, uno spettacolo coinvolgente dedicato a famiglie e bambini, che darà ufficialmente il via a sei giorni consecutivi di musica e intrattenimento. Nei giorni successivi, band, DJ set, karaoke e animazione diffusa trasformeranno Piazza San Giovanni e Via Roma in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando il centro storico come luogo di incontro, socialità e divertimento per tutte le generazioni.
“La musica sarà il filo conduttore che ci accompagnerà fino all’Epifania. Dall’1 al 6 gennaio il centro storico superiore sarà animato ogni giorno, con eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità e continuare a valorizzare le attività commerciali e gli spazi urbani, anche in concomitanza con l’avvio dei saldi invernali”, dichiara Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti.
Il Natale nel centro storico superiore di Ragusa è promosso dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti con il contributo del Comune di Ragusa, il main sponsor Despar Sicilia e la collaborazione di Gruppo Consulting, Confcommercio e Sicilia Event. Il programma completo degli eventi musicali e di intrattenimento è disponibile sulle pagine social del CCN I Tre Ponti.
