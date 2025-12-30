CCN I Tre Ponti: Prosegue fino al 6 gennaio la magia del Natale in centro a Ragusa

Prosegue fino al 6 gennaio la magia del Natale nel centro storico superiore di Ragusa grazie alle iniziative del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”. Il cuore della città continua a risuonare di musica, spettacoli e intrattenimento, con appuntamenti quotidiani che animano piazze e vie del centro e accompagnano cittadini e visitatori nel passaggio al nuovo anno.

Dopo il grande successo delle iniziative avviate a partire dal 5 dicembre – dalla Festa della Scaccia Rausana De.C.O. alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza San Giovanni, fino agli eventi enogastronomici e culturali che hanno scandito le festività – l’attenzione si concentra ora sull’animazione e sulla musica dal vivo, protagoniste assolute degli ultimi giorni di festa.

Ad aprire il calendario musicale del nuovo anno sarà giovedì 1 gennaio, alle ore 17 in Piazza San Giovanni, il Duo Disney Live, uno spettacolo coinvolgente dedicato a famiglie e bambini, che darà ufficialmente il via a sei giorni consecutivi di musica e intrattenimento. Nei giorni successivi, band, DJ set, karaoke e animazione diffusa trasformeranno Piazza San Giovanni e Via Roma in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando il centro storico come luogo di incontro, socialità e divertimento per tutte le generazioni.

“La musica sarà il filo conduttore che ci accompagnerà fino all’Epifania. Dall’1 al 6 gennaio il centro storico superiore sarà animato ogni giorno, con eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità e continuare a valorizzare le attività commerciali e gli spazi urbani, anche in concomitanza con l’avvio dei saldi invernali”, dichiara Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti.

Il Natale nel centro storico superiore di Ragusa è promosso dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti con il contributo del Comune di Ragusa, il main sponsor Despar Sicilia e la collaborazione di Gruppo Consulting, Confcommercio e Sicilia Event. Il programma completo degli eventi musicali e di intrattenimento è disponibile sulle pagine social del CCN I Tre Ponti.

