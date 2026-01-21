Cava Ispica resta senza fondi FAI: sesta in Italia ma esclusa dal finanziamento

Sono stati ufficializzati oggi i risultati del bando nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e per Cava Ispica arriva una notizia che lascia l’amaro in bocca. Nonostante il prestigioso sesto posto a livello nazionale nel censimento 2025, il progetto presentato per la valorizzazione del sito non rientra tra quelli selezionati per il finanziamento.

Il progetto escluso, dal titolo “L’Angolo Castellucciano”, prevedeva un intervento mirato di restauro, ripulitura e messa in sicurezza di una tomba castellucciana dell’età del Bronzo, situata all’interno del parco naturalistico di Cava Ispica. L’iniziativa includeva anche la realizzazione di un’area di accesso e fruizione in sicurezza, con l’obiettivo di rendere pienamente valorizzabile un bene archeologico di straordinaria importanza storica e culturale.

A esprimere profonda delusione è il Comitato “Abbi cura di Cava Ispica”, presieduto dalla Fondazione Grimaldi, che sottolinea come l’esclusione risulti ancora più difficile da comprendere alla luce dell’enorme mobilitazione del territorio. Un ruolo decisivo è stato svolto infatti dalle scuole, che hanno contribuito in modo determinante alla raccolta di oltre 30.000 firme, consentendo a Cava Ispica di raggiungere una posizione di assoluto rilievo nella classifica nazionale.

Il progetto, dal valore complessivo di 16.000 euro, aveva inoltre ottenuto il sostegno di realtà locali di primo piano a dimostrazione di una rete territoriale coesa e attivamente impegnata nella tutela del patrimonio.

Tra i siti siciliani finanziati figura invece l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, classificatosi quinto e destinatario di un contributo pari a 46.500 euro. Uno scarto di voti minimo, che rende ancora più amara l’esclusione di Cava Ispica, soprattutto considerando l’entità contenuta delle risorse richieste dal progetto.

Il Comitato ha annunciato di attendere ora un chiarimento ufficiale da parte del FAI sui criteri adottati per la selezione finale dei progetti, rinnovando nel contempo un sentito ringraziamento a volontari, associazioni e istituti scolastici che hanno reso possibile un risultato straordinario in termini di partecipazione civica e sensibilizzazione culturale.

© Riproduzione riservata