Cava Ispica, la città nella roccia: a Modica il convegno per ridarle voce

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della storia, della natura e della cultura: venerdì 30 maggio, l’Auditorium “P. Floridia” di Modica ospiterà il convegno scientifico “Cava Ispica: la Città nella roccia. Valorizzazione e fruizione”, organizzato dall’Ecosezione Cava Ispica del Movimento Azzurro, in occasione del decennale della sua attività sul territorio.

Un evento di grande spessore culturale e simbolico, che vedrà studiosi, istituzioni e cittadini uniti per ripensare il futuro di uno dei siti archeologici e paesaggistici più straordinari della Sicilia sud-orientale. Il convegno sarà anche l’occasione per rendere omaggio alla memoria della dott.ssa Annamaria Sammito, archeologa scomparsa prematuramente, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla tutela di Cava Ispica. A lei sarà simbolicamente dedicata l’intera iniziativa.

Il programma prevede la partecipazione di rappresentanti del Comune di Modica, della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, del Museo Civico “F.L. Belgiorno”, e di docenti dell’Università di Catania. Gli interventi offriranno un quadro aggiornato degli studi condotti sul sito e discuteranno strategie concrete per una valorizzazione sostenibile e intelligente, capace di coniugare tutela e fruizione.

Cava Ispica, con i suoi insediamenti rupestri, le necropoli, le chiese scavate nella roccia e i paesaggi mozzafiato, rappresenta un patrimonio unico, che merita un posto centrale nel turismo culturale e ambientale della regione.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, agli studenti, alle associazioni culturali e ambientaliste, alle guide turistiche e a chiunque desideri conoscere più da vicino uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della nostra terra.

