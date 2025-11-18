Castello di Donnafugata, arriva lo Scudo Blu: riconoscimento internazionale durante gli Stati Regionali della Croce Rossa

La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
18 Nov 2025 09:46
Si terrà sabato 22 novembre 2025 a Ragusa, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, l’evento “Stati Regionali Principi e Valori Umanitari”, promosso dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Sicilia. Una giornata dall’alto valore simbolico, che riunirà volontari, istituzioni e rappresentanti del mondo umanitario per celebrare i 60 anni dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
L’iniziativa avrà inizio alle ore 10:00 e vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale CRI Rosario Valastro, del Presidente Regionale Stefano Principato, del Presidente CRI Ragusa Francesco Fronte, oltre alle autorità civili, militari e religiose della provincia.
Donnafugata ottiene lo “Scudo Blu”: un riconoscimento internazionale
Proprio in occasione dell’evento, il Castello di Donnafugata sarà insignito dello “Scudo Blu”, il contrassegno previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1954 a tutela dei beni culturali di rilevanza mondiale in caso di conflitto armato.
Un riconoscimento che colloca il complesso architettonico ragusano tra i siti protetti a livello internazionale, confermandone il valore storico, artistico e identitario.
Lo “Scudo Blu” rappresenta infatti uno dei più autorevoli simboli di salvaguardia del patrimonio culturale e testimonia l’impegno dell’Italia nell’applicazione delle normative internazionali a difesa dei beni storico-artistici.
Una giornata di formazione, confronto e valori
L’evento della Croce Rossa sarà strutturato in sessioni plenarie, workshop formativi e momenti di condivisione, tutti dedicati all’approfondimento dei sette Principi Fondamentali:
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.
I volontari provenienti da tutti i Comitati della Sicilia avranno l’occasione di confrontarsi sulle sfide umanitarie contemporanee, dall’assistenza nelle emergenze al ruolo della CRI nel sostenere le comunità più fragili.
L’obiettivo della giornata è rafforzare l’identità del Movimento, promuovere una cultura basata sui valori umanitari e fare il punto sulle strategie future in un contesto sociale in continua evoluzione.
Valori umanitari e patrimonio culturale: un binomio che unisce la Sicilia
La scelta del Castello di Donnafugata non è casuale: rappresenta un luogo simbolico dove si incontrano storia, cultura e impegno civile.
Il conferimento dello Scudo Blu e la celebrazione dei Principi della Croce Rossa rendono la giornata del 22 novembre un appuntamento di grande rilevanza per Ragusa e per l’intera regione.
