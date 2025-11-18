Castello di Donnafugata, arriva lo Scudo Blu: riconoscimento internazionale durante gli Stati Regionali della Croce Rossa

Si terrà sabato 22 novembre 2025 a Ragusa, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, l’evento “Stati Regionali Principi e Valori Umanitari”, promosso dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Sicilia. Una giornata dall’alto valore simbolico, che riunirà volontari, istituzioni e rappresentanti del mondo umanitario per celebrare i 60 anni dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

L’iniziativa avrà inizio alle ore 10:00 e vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale CRI Rosario Valastro, del Presidente Regionale Stefano Principato, del Presidente CRI Ragusa Francesco Fronte, oltre alle autorità civili, militari e religiose della provincia.

Donnafugata ottiene lo “Scudo Blu”: un riconoscimento internazionale

Proprio in occasione dell’evento, il Castello di Donnafugata sarà insignito dello “Scudo Blu”, il contrassegno previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1954 a tutela dei beni culturali di rilevanza mondiale in caso di conflitto armato.

Un riconoscimento che colloca il complesso architettonico ragusano tra i siti protetti a livello internazionale, confermandone il valore storico, artistico e identitario.

Lo “Scudo Blu” rappresenta infatti uno dei più autorevoli simboli di salvaguardia del patrimonio culturale e testimonia l’impegno dell’Italia nell’applicazione delle normative internazionali a difesa dei beni storico-artistici.

Una giornata di formazione, confronto e valori

L’evento della Croce Rossa sarà strutturato in sessioni plenarie, workshop formativi e momenti di condivisione, tutti dedicati all’approfondimento dei sette Principi Fondamentali:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.

I volontari provenienti da tutti i Comitati della Sicilia avranno l’occasione di confrontarsi sulle sfide umanitarie contemporanee, dall’assistenza nelle emergenze al ruolo della CRI nel sostenere le comunità più fragili.

L’obiettivo della giornata è rafforzare l’identità del Movimento, promuovere una cultura basata sui valori umanitari e fare il punto sulle strategie future in un contesto sociale in continua evoluzione.

Valori umanitari e patrimonio culturale: un binomio che unisce la Sicilia

La scelta del Castello di Donnafugata non è casuale: rappresenta un luogo simbolico dove si incontrano storia, cultura e impegno civile.

Il conferimento dello Scudo Blu e la celebrazione dei Principi della Croce Rossa rendono la giornata del 22 novembre un appuntamento di grande rilevanza per Ragusa e per l’intera regione.

