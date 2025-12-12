Casa di Toti apre ETICOOKIE: quando un biscotto diventa inclusione vera

A Casa di Toti è arrivato un segnale forte di futuro e di speranza. Grazie al sostegno determinante di Fondazione Cattolica, è stata posata la prima pietra del Biscottificio Sociale ETICOOKIE, un laboratorio professionale di pasticceria che offrirà a giovani adulti nello spettro autistico opportunità concrete di inserimento socio-lavorativo nel territorio di Modica e della provincia di Ragusa. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a trasformare un luogo di accoglienza in un vero spazio di autonomia e costruzione di competenze.

Casa di Toti: da residenza a laboratorio di vita

Il Biscottificio ETICOOKIE sorgerà all’interno della struttura di Casa di Toti, una realtà che da anni rappresenta un modello innovativo di inclusione. Qui i giovani non vivono un’esperienza passiva, ma partecipano attivamente alla vita quotidiana, dalla cucina all’orto, dalle attività domestiche ai laboratori creativi. L’avvio del biscottiﬁcio segna l’evoluzione naturale di questo approccio: un percorso che non si limita a offrire sostegno, ma apre reali prospettive di lavoro, responsabilità e indipendenza.

Il nuovo laboratorio risponde a un bisogno urgente e spesso taciuto. Al termine del percorso scolastico, molti ragazzi e ragazze con autismo si trovano privi di un cammino chiaro verso l’autonomia o un’occupazione stabile. ETICOOKIE nasce per colmare questo vuoto, trasformando un contesto protetto in un luogo che riproduce ritmi, ruoli e dinamiche tipiche di un ambiente professionale. Qui i giovani potranno crescere imparando a rispettare orari, lavorare in squadra, gestire mansioni definite e riconoscere il valore del proprio contributo.

Fondazione Cattolica e Crédit Agricole: alleanze che accendono il futuro

Il contributo di Fondazione Cattolica permette di compiere un passo fondamentale: l’allestimento delle attrezzature professionali, l’adeguamento degli spazi ai requisiti igienico-sanitari e l’attivazione dei primi tirocini formativi accompagnati da educatori e tutor specializzati. A questo tassello già decisivo si aggiunge il sostegno di Crédit Agricole, che ha donato a Casa di Toti un forno professionale dal grande valore economico e simbolico. Un gesto che ha trasformato un’idea in un progetto operativo, pronto a diventare un modello sostenibile di economia sociale.

Il Biscottificio Sociale ETICOOKIE avvierà una produzione destinata agli ospiti del B&B etico Casa di Toti, alle realtà locali attente all’impatto sociale dei prodotti e, progressivamente, anche a operatori del turismo e dei trasporti, come compagnie aeree, treni e navi da crociera interessate a inserire referenze etiche nelle proprie linee di bordo. L’obiettivo è costruire un’attività capace di generare ricavi stabili e duraturi, sufficienti a sostenere nel tempo tirocini, borse lavoro e nuovi inserimenti.

La visione: “L’inclusione è un turno di lavoro portato a termine”

«L’inclusione per noi non è uno slogan, è un turno di lavoro portato a termine», afferma Muni Sigona, Presidente di Casa di Toti. Le sue parole sintetizzano la filosofia che anima il progetto: offrire ai giovani un ruolo reale, un mestiere riconosciuto e non soltanto un’etichetta. ETICOOKIE nasce dentro gli stessi spazi della casa, accanto alle camere e alla cucina, perché il lavoro diventi parte integrante del progetto di vita. Ogni contributo che arriva qui, sottolinea Sigona, si traduce in crescita personale, dignità e possibilità concreta di autonomia.

La presidente evidenzia che il sostegno di Fondazione Cattolica rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio. Casa di Toti punta a coinvolgere nuove fondazioni, imprese e donatori che vogliano investire in un modello replicabile nel territorio e capace di generare un impatto sociale tangibile. L’obiettivo è ampliare il numero dei giovani coinvolti, consolidare le borse lavoro e aprire nuovi canali di distribuzione per i prodotti, creando un ecosistema inclusivo e sostenibile.

Casa di Toti come laboratorio aperto al territorio

La struttura modicana si propone come un punto di riferimento per famiglie, servizi e imprese che credono in un’idea di inclusione attiva. Non un semplice luogo di assistenza, ma uno spazio dove partecipare alla vita economica e sociale della comunità diventa possibile. Il Biscottificio ETICOOKIE rappresenta lo strumento attraverso cui questa visione prende forma quotidianamente. Un impasto dopo l’altro, un turno dopo l’altro, ogni giovane costruisce il proprio futuro con le proprie mani.

