Carta “Dedicata a Te 2025”: un aiuto contro il caro vita. Ecco cosa devono fare le famiglie di Modica

In un contesto economico segnato per sempre più famiglie dal caro vita e dall’aumento dei prezzi dei beni essenziali, lo Stato rinnova anche per il 2025 la Carta “Dedicata a Te”, una misura di sostegno alimentare rivolta ai nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità economica.

Si tratta di un intervento nazionale previsto dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare del 12 agosto 2025, pensato per garantire un aiuto immediato e diretto a chi fatica a sostenere le spese quotidiane.

La Carta “Dedicata a Te” consiste in un contributo economico di 500 euro per nucleo familiare, erogato attraverso una carta elettronica di pagamento rilasciata da Poste Italiane. L’importo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità, in particolare generi alimentari, e non prevede la presentazione di una domanda: i beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS sulla base dei requisiti stabiliti a livello nazionale.

In tutta Italia, sono oltre un milione i nuclei familiari individuati come aventi diritto nel 2025, con una distribuzione che tiene conto delle condizioni economiche certificate dall’ISEE, della composizione familiare e dell’assenza di altri strumenti di sostegno al reddito.

Per le famiglie interessate tra pochi giorni ci saranno tempi precisi da rispettare:

entro il 16 dicembre 2025 deve essere effettuato il primo pagamento di attivazione , anche di piccolo importo;

deve essere effettuato il , anche di piccolo importo; l’intera somma di 500 euro dovrà essere utilizzata entro il 28 febbraio 2026.

Il mancato utilizzo entro la prima scadenza comporta la perdita automatica del beneficio.

Scendendo nel dettaglio locale, il Comune di Modica ha attivato tutte le procedure previste per garantire l’operatività della misura. A fare chiarezza è l’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, che ha ricordato ai cittadini l’importanza di rispettare le scadenze fissate a livello nazionale.

I beneficiari modicani sono stati individuati sulla base degli elenchi trasmessi dagli enti competenti e potranno utilizzare la carta per sostenere le spese quotidiane legate all’alimentazione e ai beni essenziali. Nessuna domanda da presentare: chi rientra nei requisiti è stato già selezionato automaticamente.

L’assessore ha inoltre chiarito che, in caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne la sostituzione recandosi presso un Ufficio Postale, muniti di documento di identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria, denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

La Carta “Dedicata a Te” non rappresenta una soluzione strutturale ai problemi della povertà, ma costituisce un sostegno immediato e concreto per tante famiglie che affrontano difficoltà quotidiane. Cinquecento euro possono significare la possibilità di riempire il carrello della spesa, garantire pasti regolari e affrontare con un po’ più di serenità i mesi invernali.

