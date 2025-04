Caro voli per Pasqua, la Regione: “Prendetevi il treno”. Torna Sicilia Express

Caro voli per Pasqua, con relativi problemi e costi per chi studia o risiede fuori dalla Sicilia? In attesa di trovare una formula magica per evitare, come accade a Natale e in estate, l’aumento enorme dei costi dei voli, la Regione Siciliana invita i suoi figli a tornare in treno, rimettendo in atto un’esperienza che ha funzionato, per carità, ma che ci fa vedere ancora una volta i limiti rispetto alla continuità territoriale tante volte decantata dalla classe politica.

E dunque in attesa di voli più economici, c’è l’alternativa del treno speciale, il Sicilia Express che torna a collegare il Nord al Sud con all’interno piacevoli esperienze.

l ritorno del “Sicilia Express” e il raddoppio del servizio

Per le festività pasquali, la Regione Siciliana ha deciso di raddoppiare il servizio, offrendo più di mille posti disponibili per garantire a un maggior numero di cittadini la possibilità di tornare in Sicilia a costi contenuti. In particolare:

Sicilia Express:

Il treno diretto partirà da Torino il 17 aprile, con ritorno previsto il 26 aprile. Il percorso toccherà alcune delle principali città italiane, offrendo un’esperienza di viaggio piacevole e a tariffa agevolata.

Costo del biglietto: 29,90 euro a tratta.

Posti disponibili: 560.

Un’alternativa pensata per chi desidera un viaggio più flessibile. I passeggeri partiranno da Torino il 17 aprile, raggiungeranno Napoli in treno e proseguiranno via nave verso Palermo, con ritorno previsto il 21 aprile.

Costo del biglietto: 30 euro.

Posti disponibili: 472.

Inoltre, quest’anno il servizio si estende anche alle regioni del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Queste tratte prevedono un servizio integrato pullmann-treno: il primo bus partirà da Bolzano con fermata a Trento, mentre il secondo partirà da Trieste con arrivo a Modena e Bologna, dove i passeggeri potranno salire sul “Sicilia Express” per completare il viaggio verso l’Isola.

Le parole dei vertici della Regione

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha dichiarato:

«Abbiamo mantenuto la promessa – dopo il grande successo di Natale, abbiamo scelto di continuare a supportare tutti quegli studenti e lavoratori siciliani residenti fuori dall’Isola che desiderano tornare a casa per le feste. A causa del fenomeno del caro voli, in tanti avrebbero dovuto rinunciare; mi auguro che adesso trascorriate serenamente la Pasqua con le proprie famiglie.»

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha evidenziato come il viaggio diventi un’esperienza unica:

«A rendere il viaggio ancora più speciale saranno le tante iniziative organizzate a bordo, grazie alla partecipazione di personaggi siciliani famosi che faranno vivere ai passeggeri un’esperienza immersiva unica nella cultura e nelle tradizioni siciliane.»

Queste iniziative, unite all’incremento del servizio, viene spiegato dalla Regione, rappresentano una risposta concreta alle esigenze di mobilità dei siciliani, permettendo di superare le difficoltà legate alla frammentazione territoriale e agli elevati costi di viaggio.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il “Sicilia Express” saranno disponibili a partire da sabato 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi app, biglietterie e self-service nelle stazioni.

Per chi preferisce la soluzione intermodale treno-nave, i biglietti saranno acquistabili dalle ore 12 dell’8 aprile, chiamando il call center dedicato al numero 06 0708.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito www.siciliaexpress.eu.

