Aeroporto di Comiso: pubblicati i bandi Camcom per incentivare le rotte, ma si arriva in ritardo per l’estate

Sono stati pubblicati a fine marzo i bandi per la concessione di contributi alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo e all’incremento del traffico passeggeri da e per l’aeroporto di Comiso. Un’opportunità importante per potenziare lo scalo ibleo, ma che arriva con un tempismo discutibile: i bandi riguardano la stagione invernale, lasciando fuori la stagione estiva, ormai compromessa a causa dei ritardi accumulati nella programmazione.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana ammontano a 9 milioni di euro in tre anni (3 milioni di euro all’anno) e saranno assegnate alle compagnie che presenteranno progetti tecnici basati su parametri specifici, come il numero di movimenti e passeggeri previsti. Tuttavia, la politica si è mossa senza evidentemente tenere conto delle dinamiche turistiche estive, lasciando alla buona volontà dei vettori la possibilità di anticipare le tratte per la stagione estiva. Infatti, il bando assegna un punteggio aggiuntivo – fino a 10 punti – alle compagnie che, pur presentando offerte per la stagione invernale, anticipano i voli anche per i mesi estivi. In altre parole, il futuro delle rotte estive dipenderà più dalle scelte strategiche delle compagnie aeree che da una pianificazione istituzionale.

Fondi per Comiso inferiori rispetto a Trapani

Sebbene la pubblicazione dei bandi rappresenti un passo positivo per il rilancio dello scalo di Comiso, non si può ignorare che all’aeroporto di Trapani siano state destinate risorse quasi tre volte superiori rispetto a quelle assegnate a Comiso. Una disparità che suscita perplessità, considerando l’importanza strategica dello scalo ibleo per il collegamento del Sud-Est siciliano con il resto d’Italia e d’Europa.

Anche la Provincia di Ragusa interviene con fondi Insicem

Oltre ai finanziamenti regionali, anche la Provincia Regionale di Ragusa ha messo a disposizione somme aggiuntive attraverso un bando specifico per incentivare i vettori aerei, utilizzando risorse provenienti dagli ex fondi Insicem. Un intervento che dimostra l’impegno del territorio nel cercare soluzioni per attrarre nuove rotte, anche se è sempre più necessaria una visione strategica concertata e complessiva.

La richiesta di maggiore trasparenza nella gestione dei fondi

Sul fronte politico, il Partito Democratico e il movimento Territorio hanno presentato una mozione per chiedere maggiore trasparenza nella nomina della commissione che dovrà valutare le proposte dei vettori. I consiglieri comunali hanno sollecitato l’adozione di criteri chiari nella selezione dei membri della commissione, sottolineando l’importanza di competenze specifiche nel settore del trasporto aereo e della promozione turistica.

Resta ora da vedere se le compagnie aeree risponderanno positivamente all’invito e se il sistema degli incentivi basato sulle loro ‘buone intenzioni’ riuscirà davvero a portare benefici concreti al territorio, anche in estate.

