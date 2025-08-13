L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Caro vacanze e bassi redditi: nel ragusano soltanto in 300 dichiarano oltre 120mila €
13 Ago 2025 06:05
Le polemiche sul cosiddetto “caro vacanze” quale causa principale del calo di affari riscontrato da molti operatori turistici in diverse località italiane hanno una diramazione nelle difficoltà del ceto medio a spendere come una volta. Vari studi dicono che, almeno dal 2011, gli stipendi nel nostro Paese sono cresciuti meno che altrove e che la durata delle vacanze è diminuita sempre più, al netto delle presenze straniere complessive in aumento.
Il reddito, questo problema. Dall’annuale rapporto pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze sui redditi dei contribuenti, è possibile estrarre la divisione per fasce di reddito. Mentre Bolzano e Lecco sono le due province nelle quali l’1% della popolazione dichiara un reddito superiore ai 120mila euro, all’opposto Crotone è il territorio dove il 40,8% ha presentato una dichiarazione con meno di 10mila euro di patrimonio. E’ quanto si evince dalle mappe interattive realizzate dalla piattaforma Whithub per il corriere.it.
Da noi 3 su 10 hanno redditi fino a 10mila euro
Insieme a Messina, Ragusa è la provincia con il picco nazionale dei redditi compresi tra i 10 e i 15mila euro: il 18,6%. Ma la fascia con maggiore affollamento è la prima, quella da 0 a 10mila euro: il 35,3%. Segue la fascia del vero ceto medio, dai 15 ai 26 mila euro: il 25,7%. I ricchi, ovvero coloro che nel 2024 hanno presentato la dichiarazione sui percepimenti del 2023 con oltre 120mila euro di reddito, sono appena lo 0,1%, 300 persone circa. Il 15,4% ha dichiarato tra i 26 e i 55mila euro; sotto l’1% i quasi ricchi, da 55 ai 75mila euro. Per quanto riguarda i redditi medi per città, Ragusa è al primo posto con poco più di 20mila euro, seguita da Pozzallo e Modica. La media provinciale è sotto i 15mila euro, in penultima fascia.
Prezzi esagerati, bassi redditi: il risultato si traduce con la cronaca di queste settimane.
