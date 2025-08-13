Caro vacanze e bassi redditi: nel ragusano soltanto in 300 dichiarano oltre 120mila €

Le polemiche sul cosiddetto “caro vacanze” quale causa principale del calo di affari riscontrato da molti operatori turistici in diverse località italiane hanno una diramazione nelle difficoltà del ceto medio a spendere come una volta. Vari studi dicono che, almeno dal 2011, gli stipendi nel nostro Paese sono cresciuti meno che altrove e che la durata delle vacanze è diminuita sempre più, al netto delle presenze straniere complessive in aumento.

Il reddito, questo problema. Dall’annuale rapporto pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze sui redditi dei contribuenti, è possibile estrarre la divisione per fasce di reddito. Mentre Bolzano e Lecco sono le due province nelle quali l’1% della popolazione dichiara un reddito superiore ai 120mila euro, all’opposto Crotone è il territorio dove il 40,8% ha presentato una dichiarazione con meno di 10mila euro di patrimonio. E’ quanto si evince dalle mappe interattive realizzate dalla piattaforma Whithub per il corriere.it.

Da noi 3 su 10 hanno redditi fino a 10mila euro

Insieme a Messina, Ragusa è la provincia con il picco nazionale dei redditi compresi tra i 10 e i 15mila euro: il 18,6%. Ma la fascia con maggiore affollamento è la prima, quella da 0 a 10mila euro: il 35,3%. Segue la fascia del vero ceto medio, dai 15 ai 26 mila euro: il 25,7%. I ricchi, ovvero coloro che nel 2024 hanno presentato la dichiarazione sui percepimenti del 2023 con oltre 120mila euro di reddito, sono appena lo 0,1%, 300 persone circa. Il 15,4% ha dichiarato tra i 26 e i 55mila euro; sotto l’1% i quasi ricchi, da 55 ai 75mila euro. Per quanto riguarda i redditi medi per città, Ragusa è al primo posto con poco più di 20mila euro, seguita da Pozzallo e Modica. La media provinciale è sotto i 15mila euro, in penultima fascia.

Prezzi esagerati, bassi redditi: il risultato si traduce con la cronaca di queste settimane.

© Riproduzione riservata