Carnevale nella natura: da Punta Cirica a porto Ulisse ed al pantano Longarini, escursione nella costa ispicese

Un’escursione che, nelle previste quattro ore e mezza, porterà ad ammirare la bella costa ispicese, oasi naturalistica di grande pregio. E’ organizzata da Giuseppe Mallia e dagli Escursionisti Iblei di Modica e Ragusa. “La costa di Ciriga è caratterizzata da calette di tufo bianco e da falesie rocciose che seguono la curvatura della costa, affacciandosi sul mare cristallino, noi la attraverseremo dall’alto, su un sentiero pianeggiante, ricoperto da macchia mediterranea (predomina il lentisco) ne osserveremo tutti i punti dall’alto, prima di scendere sulla sabbia per attraversarne un bel tratto, chi vuole può andare anche a piedi nudi (avendo cura di portare una tovaglietta, prima di rimettersi gli scarponi), arriveremo fino a porto Ulisse, un bellissimo promontorio che si affaccia sul mare. Poi, ci sposteremo vicino al pantano Longarini, per vedere grossi volatili che volteggiano e si abbassano a sfiorare l’acqua. Sarà una esperienza, davvero unica, al di là dei soliti posti che siamo abituati a frequentare!” gli organizzatori presentano così l’evento facendone assaporare la bellezza. La partenza è prevista alle 9 da Kaffa street bar Frigintini per chi è della zona mentre per gli altri il ritrovo è alle 10 all’ingresso di Cirica, venendo da Pozzallo, dopo Santa Maria del Focallo. Per chi viene da Siracusa o Catania può percorrere l’autostrada ed uscire per Pozzallo.

Il rientro è previsto per le 14,30 circa.

