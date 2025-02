Carnevale negli Iblei: sarà grande festa a Chiaramonte e Giarratana

Gli iblei si preparano a festeggiare il Carnevale: due appuntamenti importanti si svolgeranno a Chiaramonte Gulfi, dove il carnevale è una tradizione e a Giarratana, dove da alcuni anni si celebra una festa degna di nota.

A Chiaramonte Gulfi saranno tre i carri a sfilare nelle giornate di domenica e martedì. Ma il programma inizia sabato 1 marzo con la festa delle mascherine per i più piccoli presso il centro commerciale del villaggio Gulfi.

Domenica 2 marzo la festa si sposta in piazza Duomo, con l’apertura dell’area food curata dal ristorante Majore, la sfilata dei carri allegorici e del gruppo in maschera a partire dalle 17.30 e il gran ballo in maschera con dj in piazza Duomo.

Lunedì 3 marzo la 41ª Sagra della Salsiccia, sempre in piazza Duomo, a cura del ristorante Majore e serata con DJ set e intrattenimento musicale fino a tarda notte.

Martedì 4 marzo ultima sfilata dei carri allegorici e del gruppo in maschera e Cerimonia di premiazione. Per concludere, il Carnival Night.

Anche a Giarratana è prevista la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Si parte Sabato 1° marzo alle ore 16 con il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici presso la rotonda di via Madonna delle Grazie. Da qui partirà la grande sfilata che intratterrà il pubblico con scenografie spettacolari e maschere originali.

Domenica 2 marzo continuano i festeggiamenti con musica, spettacoli e tanto divertimento per tutte le età. Martedì 4 marzo gran finale con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, seguita da dj set per chiudere in grande stile questa edizione del Carnevale.

