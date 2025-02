Carnevale 2025: via Grimaldi a Modica diventa un’opera d’arte a cielo aperto

Modica si prepara a festeggiare l’VIII edizione del Carnevale della Contea, un evento che si terrà dall’1 al 4 marzo 2025 nello storico quartiere di via Clemente Grimaldi. La manifestazione, ispirata ai racconti di Serafino Amabile Guastella, è organizzata dall’Associazione Artisti Associati – MATT’Officina con il patrocinio del Comune di Modica, il sostegno dell’ASSAP Michele Grimaldi Opera Pia e della Fondazione G.P. Grimaldi, oltre al prezioso contributo degli abitanti e dei commercianti della zona.

UN CARNEVALE PER RILANCIARE VIA CLEMENTE GRIMALDI

L’iniziativa punta anche alla rivalutazione del quartiere, recentemente al centro della cronaca per episodi di degrado urbano. Grazie al Carnevale, via Clemente Grimaldi tornerà ad essere un luogo di aggregazione culturale e sociale.

In questa occasione, verrà rilanciata la richiesta di intitolare la piazzetta Grimaldi all’archeologa Annamaria Sammito, scomparsa nel 2021. L’istanza, corredata da 3.000 firme e presentata nel novembre 2023, attende ancora una risposta dalle autorità competenti.

TRA ARTE E INCLUSIONE: UNA FESTA PER TUTTI

Uno degli elementi più significativi di questa edizione è la partecipazione delle associazioni “La Forza della Vita” e “Villaggio Il Magnificat”, che hanno realizzato le proprie maschere nel Laboratorio d’Arte Sociale dedicato al Carnevale. Lunedì 3 marzo, durante la tradizionale “Parata in Chiacchiere”, si uniranno anche le realtà associative dell’Anffas e dei Piccoli Fratelli, contribuendo a rendere l’evento inclusivo e partecipato.

LA MOSTRA A CIELO APERTO: UN VIAGGIO TRA ARTE E TRADIZIONE

Via Clemente Grimaldi si trasformerà in un percorso artistico immersivo, con 14 postazioni in cui saranno esposte opere di pittura, street art, scultura, fotografia, installazioni e video art, tutte ispirate al tema “Elogio alla Trasformazione – Carnevale 2025”.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, saranno presenti quattro grandi installazioni agli ingressi della via, evocando figure della tradizione carnevalesca locale: “Bacco”, “Sig.ra Carnevale”, “Riavulu Zuppiddu”, “Vecchia ri li fusa”

Queste maschere, riconosciute dal Centro Coordinamento Maschere Italiane e sostenute dal Ministero della Cultura, rappresentano l’anima folkloristica del Carnevale modicano.

UN’ESPERIENZA DI MASCHERAMENTO UNICA

Presso la Sala del Granaio, il pubblico avrà la possibilità di immergersi completamente nell’atmosfera carnevalesca attraverso un’esperienza di mascheramento creativo. Grazie alla collaborazione con le allieve del settore benessere dell’Istituto professionale Euroform e con gli studenti del corso di moda del Liceo Artistico “Galilei Campailla”, i visitatori potranno sperimentare la trasformazione del proprio personaggio, lasciandosi guidare dalla magia del Carnevale.

PROGRAMMA

Sabato 1 marzo

• h 19:00 – Inaugurazione Mostra “Elogio alla Trasformazione”

• h 20:00 – Parata

• h 21:00 – Fantasia do Carnaval: festa brasiliana in maschera con Forrò Ragusa e Hemingway.

Musica, cibo, danza e tradizioni del Brasile con DJ set tra samba, bossa nova, forrò, funk e

contaminazioni elettroniche. Indossa la tua fantasia e unisciti alla festa!

Domenica 2 marzo

• h 17:00 – Mostra “Elogio alla Trasformazione” (aperta fino alle 00:00)

• h 20:00 – Parata

• h 21:00 – Peppe Buggea Show: uno spettacolo in divenire, tra virtuosismi e improvvisazioni,

un’esibizione creata insieme al pubblico.

Lunedì 3 marzo

• h 17:00 – Mostra “Elogio alla Trasformazione” (aperta fino alle 23:00)

• h 18:30 – Parata in Chiacchiere

Martedì 4 marzo

• h 17:00 – Mostra “Elogio alla Trasformazione” (aperta fino alle 23:00)

• h 20:00 – Parata

• h 21:00 – DJ Mustafyah – Carnival in Levare: una serata di pura energia tra roots, reggae, ska e dub.

© Riproduzione riservata