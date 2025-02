Carenza di medici, casa della comunità e attenzione ai casi di autismo: incontro fra sindaco di Pozzallo e Asp

Importante incontro stamani tra il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna e il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, per discutere alcune criticità legate all’assistenza sanitaria nel territorio. Al centro del confronto, la carenza di medici presso la Guardia Medica e il Presidio Territoriale di Emergenza (PTE), che attualmente non consente una copertura completa dei turni. Un problema, infatti, che era stato segnalato più volte dal sindaco di Pozzallo e a cui si sta cercando di dare una soluzione.

Carenza di medici e soluzione in arrivo

Per garantire la continuità assistenziale, soprattutto nelle ore serali e notturne, il Direttore Drago ha incaricato la dottoressa Carmela La Terra, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Assistenza Sanitaria e Specialistica di Base, di istituire un tavolo tecnico con i Medici di Medicina Generale per verificare la loro disponibilità a coprire i turni vacanti. L’obiettivo è anche ridurre il sovraccarico del Pronto Soccorso di Modica, che rimane una priorità dell’ASP in base alle attuali risorse disponibili.

Casa della Comunità di Pozzallo: prossima inaugurazione

Nel corso dell’incontro, Drago ha confermato che la Casa della Comunità Spoke di Pozzallo è pronta per entrare in funzione. Dopo il collaudo del 15 gennaio, sono già attivi diversi servizi nella sede di via Orione, tra cui: CUP e Ufficio Ticket, Ambulatori specialistici per patologie ad alta incidenza, Servizio infermieristico e assistenza domiciliare e Punto Unico di Accesso (PUA). Pozzallo è stata scelta come sede pilota per l’avvio immediato della sperimentazione della Casa della Comunità, in linea con le direttive dell’Assessorato regionale alla Salute.

Manutenzione dell’Ospedaletto e futuro del PTA

Durante l’incontro è stata evidenziata anche la necessità di interventi di manutenzione presso l’Ospedaletto di via Napoli, per i quali l’ASP ha assicurato un rapido intervento attraverso il proprio Servizio Tecnico aziendale. Per quanto riguarda il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), si attende invece la risoluzione di una controversia legale tra l’ASP e la ditta aggiudicataria dell’appalto prima di procedere con i lavori.

Attenzione ai casi di autismo a Pozzallo

Il Direttore Drago ha poi ribadito l’attenzione dell’ASP nei confronti dell’aumento dei casi di autismo nel Comune di Pozzallo, tema sollevato recentemente dal sindaco Ammatuna. Già dallo scorso ottobre è attivo un tavolo tecnico dedicato all’analisi epidemiologica delle malformazioni congenite e delle malattie degenerative del sistema nervoso.

