Carcere di Ragusa, al via gli screening oculistici: oltre 60 richieste dai detenuti

La salute visiva entra nel carcere di Ragusa grazie a un’iniziativa che unisce professionalità medica, spirito di servizio e attenzione concreta verso i più fragili. Ha preso il via il programma di screening oculistici promosso dai sei club della provincia: Lions Club Ragusa Host, Lions Club Vittoria, Lions Club Modica, Lions Club Scicli Plaga Iblea, Lions Club Comiso Terra Iblea e Lions Club Ragusa Monti Iblei.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’unità mobile oftalmica donata dai Lions alla sezione siciliana dell’Unione Italiana Ciechi, uno strumento che consente di effettuare controlli specialistici direttamente all’interno dell’istituto penitenziario, abbattendo le barriere logistiche che spesso limitano l’accesso alle cure.

Per l’amministrazione penitenziaria l’attività è coordinata dalla funzionaria Antonella Cavarra. Le visite sono state eseguite dall’oculista Cecilia Tagnese e dall’ortottista Carmen Busacca. Nella prima giornata sono stati effettuati quindici screening approfonditi sul personale carcerario, mentre l’attenzione si concentra ora sui detenuti. Entro la fine di marzo sarà completata la mappatura delle esigenze visive interne alla struttura e sono già oltre sessanta le richieste pervenute ai Lions, un dato che testimonia un bisogno concreto e diffuso.

L’intervento non si limita alla diagnosi. Il Lions Club Vittoria, guidato dalla presidente Daniela Marchi, ha fornito occhiali da lettura destinati ai detenuti, completi di custodia e panno decorato con riproduzioni di opere di autori locali. Un gesto che unisce utilità e valore simbolico, restituendo attenzione e rispetto attraverso un oggetto di uso quotidiano. Qualora emergessero esigenze specifiche, i club garantiranno anche la donazione di occhiali da vista personalizzati nell’ambito del “Progetto Italia”, promosso dal Centro Italiano Raccolta Occhiali, che assicura il riuso e la valorizzazione degli occhiali donati.

Alla prima giornata di screening hanno partecipato rappresentanti del mondo Lions, tra cui Eloisa Amarù del Consiglio Direttivo del Laboratorio del Centro Italiano Lions per la Vista, Biagio Ciarcià presidente della Zona 21, Melania Carrubba coordinatore dei service della circoscrizione Ragusa e Stefania Carpino presidente del Lions Scicli Plaga Iblea. La loro presenza ha sottolineato il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa.

