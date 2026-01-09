Carabinieri e sicurezza in provincia: denunce per maltrattamenti, atti persecutori e oltre 250 controlli stradali

Oltre 250 controlli stradali, denunce per maltrattamenti e atti persecutori. Sono questi alcuni risultati dei carabinieri durante le festività natalizie.

Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Acate, nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Vittoria, hanno denunciato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe minacciato ripetutamente la donna, anche tramite telefonate. A tutela della presunta vittima, la Centrale Operativa della Compagnia ha disposto frequenti controlli e passaggi delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Acate presso la sua abitazione.

Parallelamente, proseguono i servizi di controllo della circolazione stradale. Durante le giornate di maggiore afflusso, soprattutto nelle aree periferiche della città, i Carabinieri hanno controllato circa 250 utenti della strada, elevando numerose sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

© Riproduzione riservata