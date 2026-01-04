Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Capodanno amaro per il turismo in Sicilia: presenze in calo, pesa il caro-voli
04 Gen 2026 17:23
L’onda lunga delle feste natalizie non ha retto fino a Capodanno. Se a dicembre la Sicilia era riuscita a difendersi con numeri tutto sommato dignitosi, tra la fine dell’anno e l’Epifania il quadro è cambiato radicalmente. Nemmeno l’Etna, protagonista di spettacolari eruzioni invernali, è riuscito a invertire la tendenza.
Secondo il monitoraggio del Ministero del Turismo e di Enit, l’Isola si colloca al terzultimo posto in Italia per tasso di occupazione delle strutture ricettive: appena il 44,45%, davanti soltanto a Calabria e Lombardia. Un dato che fotografa con chiarezza le difficoltà strutturali del turismo siciliano nei periodi di alta domanda.
A incidere, ancora una volta, è soprattutto la questione dei collegamenti. L’assenza dell’alta velocità ferroviaria, le criticità della rete autostradale e la quasi totale dipendenza dal trasporto aereo rendono la Sicilia una meta costosa e poco competitiva per soggiorni brevi. Durante le festività, i prezzi dei voli hanno raggiunto livelli proibitivi, spingendo molti potenziali visitatori – italiani e stranieri – a rinunciare o a scegliere destinazioni alternative.
Così, invece di ammirare le colate laviche sulla neve o trascorrere qualche giorno di relax tra Nebrodi e Madonie, i turisti hanno preferito regioni più facilmente accessibili e con un miglior rapporto qualità-prezzo. Il Centro Italia, in particolare, ha intercettato una fetta importante di domanda grazie a un’offerta che combina montagna, città d’arte ed enogastronomia.
La Basilicata, con un’occupazione del 50,28%, beneficia anche dei miglioramenti infrastrutturali in corso e di un ridimensionamento dei prezzi dopo il boom di Matera Capitale della Cultura. Bene anche Abruzzo (51,5%) e Umbria (56%), considerate mete suggestive e più abbordabili.
Non brillano neppure regioni tradizionalmente forti: Toscana, Liguria, Veneto e Piemonte si attestano tutte sotto il 50%, mentre il Lazio paga le tensioni sui prezzi legate al Giubileo. Fa eccezione la Campania, dove Napoli continua a esercitare un forte richiamo, soprattutto per il Capodanno.
Chi ha scelto vacanze di fascia alta si è invece concentrato sulle grandi destinazioni sciistiche del Nord: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia registrano i migliori risultati, con tassi di occupazione che superano il 60%.
Un elemento inatteso emerge però dall’analisi complessiva: i giorni di maggiore afflusso non sono stati quelli immediatamente a ridosso del 31 dicembre, ma il 6 e 7 gennaio, quando si registra un aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. Un segnale che conferma una tendenza ormai consolidata: si viaggia, ma cercando di ridurre al minimo i costi legati ai trasporti.
Nel complesso, tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, secondo i dati riportati dal quotidiano La Sicilia, il tasso medio nazionale di occupazione delle strutture ricettive si è attestato al 47,8%, in crescita rispetto all’anno precedente. Un risultato che colloca l’Italia leggermente al di sopra dei principali competitor europei e conferma l’attrattività del Paese anche nella stagione invernale.
L’Italia resta una meta molto apprezzata dai turisti stranieri, attratti da città d’arte, mercatini natalizi, montagna, borghi e percorsi enogastronomici. Ma il caso Sicilia continua a evidenziare una fragilità strutturale: senza interventi concreti su trasporti e accessibilità, nemmeno il fascino dei suoi simboli naturali più potenti riesce a colmare il divario con il resto del Paese.
