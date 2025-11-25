Capire Xi Jinping e la Cina di oggi: due eventi imperdibili a Ragusa e Catania

Due giorni dedicati alla Cina contemporanea, alla sua evoluzione politica e alle radici storiche che ne determinano il ruolo nello scenario globale. L’Università di Catania promuove due appuntamenti di grande rilievo scientifico che vedranno protagonista Guido Samarani, tra i massimi esperti italiani di storia della Cina moderna e contemporanea, studioso di fama internazionale e docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il primo incontro, dal titolo “Perché Xi Jinping? Riflessioni sulla Cina del XXI secolo”, si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 12.00 nel prestigioso Coro di Notte del Monastero dei Benedettini di Catania.

A introdurre l’evento sarà la prof.ssa Stefania Rimini, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Seguirà un confronto con la prof.ssa Pinella Di Gregorio, ordinaria di Storia contemporanea, il prof. Marco Meccarelli, docente di Storia, cultura e arte della Cina, e la prof.ssa Lavinia Benedetti, docente di Lingua e letteratura cinese.

Un dialogo che promette di offrire chiavi interpretative preziose per comprendere la leadership di Xi Jinping, le trasformazioni del Partito comunista cinese e le dinamiche geopolitiche del Dragone nel XXI secolo.

Il secondo appuntamento, intitolato “Le radici storiche della Cina contemporanea”, si svolgerà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso l’Aula 1 dell’Ex Convento Santa Teresa a Ragusa Ibla, con possibilità di partecipare anche online.

Il professor Samarani discuterà insieme alla prof.ssa Lavinia Benedetti e al prof. Marco Meccarelli, approfondendo la formazione dello Stato cinese moderno, i processi di trasformazione sociale e le continuità storiche che spiegano l’ascesa globale del Paese.

Queste iniziative costituiscono un’occasione rara per il pubblico siciliano di confrontarsi con uno dei protagonisti del dibattito internazionale sulla Cina. In un momento storico in cui Pechino incide profondamente sugli equilibri mondiali – dalla politica al commercio, dalla cultura alle relazioni internazionali – la possibilità di seguire analisi critiche e rigorose risulta di grande valore non solo per studiosi e studenti, ma anche per giornalisti, operatori culturali e cittadini interessati a comprendere meglio il presente globale.

Gli eventi, promossi dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, confermano l’impegno dell’ateneo nella diffusione di una cultura storico-critica capace di offrire strumenti interpretativi solidi su uno dei temi più complessi e determinanti del nostro tempo: la Cina contemporanea.

Per informazioni e aggiornamenti, sono disponibili le pagine ufficiali dell’Università di Catania dedicate ai due eventi.

