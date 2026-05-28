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Caos sulla SP18 a Vittoria: “Passano con il rosso, sfiorate tragedie nel cantiere”
28 Mag 2026 11:29
Una situazione di grave e continuo pericolo stradale viene segnalata lungo il cantiere della Strada Provinciale 18, nel territorio di Vittoria, dove il rispetto della segnaletica semaforica temporanea risulterebbe frequentemente disatteso da numerosi automobilisti, con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione.
La segnalazione arriva da un lettore di RagusaOggi, che ha documentato la criticità anche attraverso una registrazione dash cam nella quale si evidenziano diversi veicoli intenti a oltrepassare il semaforo rosso, mettendo in serio pericolo gli automobilisti che transitano correttamente nel senso opposto di marcia.
Semaforo ignorato e rischio incidenti frontali
Secondo quanto riportato, nel tratto interessato dai lavori stradali lungo la SP18 la gestione del traffico tramite impianto semaforico provvisorio non garantirebbe sufficiente rispetto delle regole, con episodi ripetuti di violazioni che aumentano il rischio di collisioni frontali.
Il lettore riferisce di aver già inviato una segnalazione formale tramite PEC agli uffici competenti, senza che tuttavia la situazione abbia mostrato miglioramenti, risultando anzi costante nel tempo.
“Clima di tensione e guida aggressiva”
Nel racconto emerge anche un forte disagio personale legato alla percezione della viabilità nel territorio di Vittoria, descritta come particolarmente critica per il livello di disordine stradale e per comportamenti di guida ritenuti pericolosi e aggressivi.
Appello: “Intervenire prima che accada un incidente grave”
L’elemento centrale della segnalazione è l’appello alle autorità competenti affinché vengano adottate misure urgenti di controllo e sicurezza lungo il tratto interessato dai lavori, prima che possano verificarsi incidenti gravi o situazioni di ulteriore rischio per gli automobilisti.
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