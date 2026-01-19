Campionato Regionale di Arrampicata Sportiva: Red Rock Ragusa subito protagonista a Ragalna

È partito con grande entusiasmo il Campionato Regionale di Arrampicata Sportiva, valido per il titolo regionale siciliano e per la qualificazione ai Campionati Nazionali di Arco. La prima tappa si è svolta a Ragalna il 17 e 18 gennaio, con le gare di Speed e Lead, e ha visto subito brillare gli atleti della Red Rock Ragusa.

Successi Under 11: oro e bronzo per Enea Schininà

Nella categoria Under 11 maschile, l’esordiente Enea Schininà conquista la medaglia d’oro nella Speed e il bronzo nella Lead, dimostrando forza, agilità e istinto naturale per la scalata.

Ottima performance anche per Nino Branciforte, che porta a casa due medaglie d’argento, distinguendosi per continuità e tecnica. Buoni risultati anche per Manuel Licitra e Flavio Tuminello, al loro esordio nella Lead, che hanno affrontato la gara con grande determinazione.

I primi quattro classificati della categoria accederanno ai Campionati Nazionali di Arco.

Under 13 femminile: record e prestigio per Nina Schininà

In Under 13 femminile, debutto notevole per Nina Schininà, argento nella Speed con record personale di 8”22. Nella gara di Lead Nina conclude la prova a pari merito al secondo posto ma, per via del tempo utilizzato come criterio di spareggio, si classifica quarta. La giovane atleta dimostra grande talento tecnico e occupa la seconda posizione nella classifica generale, con concrete possibilità di qualificarsi ai Nazionali.

Prestazioni in crescita anche per Susanna Licitra e Iole Carnemolla, impegnate in entrambe le discipline.

Esordi promettenti e nuove leve

Da segnalare l’esordio nella categoria Under 9 dei piccoli Marco e Roberta Tagliareni, che hanno affrontato la loro prima esperienza agonistica con entusiasmo e grinta.

Tra i maschietti, discreta la prova di Antonio Tagliareni, mentre meritano menzione speciale la tenacia e la determinazione di Gaia Lo Presti.

Lavoro e visione tecnica di Emerico Colombo

La crescita del gruppo Red Rock Ragusa è frutto del lavoro costante e della visione tecnica dell’allenatore Emerico Colombo, che sta sviluppando un progetto ambizioso e credibile, capace di far emergere nuovi talenti e valorizzare gli atleti già affermati.

Prossima tappa: Boulder a Palermo

Il Campionato Regionale di Arrampicata proseguirà il 15 febbraio con la tappa Boulder a Palermo, dove i giovani atleti siciliani continueranno a sfidarsi per il titolo regionale e per la qualificazione ai Campionati Nazionali.

© Riproduzione riservata