Cammino Neocatecumenale a Comiso: 40 anni di fede, comunità e impegno

Comiso celebra quarant’anni del Cammino Neocatecumenale nella parrocchia di Sant’Antonio. Nato l’8 dicembre 1985, il percorso spirituale si ispira all’esperienza di Kiko Argüello e Carmen Hernández, sviluppata nelle periferie di Madrid negli anni ’60, e approvata definitivamente dalla Chiesa cattolica tra il 2002 e il 2008.

La prima comunità di Comiso si formò grazie a una coppia locale, Saro Romano e Pina Dierna, che conobbe l’esperienza a Gela e, insieme ai sacerdoti don Angelo Strada e don Salvatore Sallemi, diede vita al primo nucleo. Oggi la comunità continua il suo cammino nella parrocchia Sant’Antonio, guidata dal parroco don Enzo Barrano, dall’assistente spirituale don Girolamo Bongiorno, e dal responsabile Franco Villadoro.

Quarant’anni di storia e testimonianze

Franco Villadoro racconta il proprio percorso: “Faccio parte del Cammino Neocatecumenale dal 1999 insieme a mia moglie. Giudicavo negativamente la Chiesa cattolica, ma questo cammino mi ha aiutato a conoscere la Chiesa e me stesso. Ho scoperto che Dio è presente nella mia vita”.

Sandro Girlando ripercorre le origini del gruppo: “Dopo le catechesi iniziali, eravamo in cinquanta. Con il sostegno del vescovo monsignor Angelo Rizzo abbiamo scelto di continuare, fondandoci su tre punti cardine: Parola, Eucaristia e Comunità”. Nonostante le difficoltà e le diffidenze iniziali, il Cammino ha consolidato la propria presenza a Comiso e Modica, con l’appoggio dei successivi vescovi, tra cui Paolo Urso.

Oggi, la comunità è composta da responsabili e catechisti come Franco Villadoro e Maria Grazia Flaccavento, Biagio Incremona, Nunziatina Villadoro, Emanuele Gurrieri, Laura Brangieli e Sandro Girlando, mantenendo vivi i valori spirituali e comunitari del Cammino.

Rinnovare la fede e l’impegno

Per celebrare questo importante anniversario, la comunità di Comiso si ritroverà l’8 dicembre alle 18:30 nella chiesa di Sant’Antonio per la Messa solenne, insieme alla comunità di Modica. Villadoro sottolinea: “Questi quarant’anni sono stati un’esperienza di grande ricchezza. Il Cammino ci conduce all’intimità con Gesù e ci trasforma in soggetti attivi nella Chiesa. Rinnoviamo il nostro impegno nella fedeltà alla vocazione e nella collaborazione con altri movimenti cristiani della diocesi”.

