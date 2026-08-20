Camilleri e le indagini a Vigata. Escape Room letteraria al Commissariato

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Ad organizzare l’evento la cooperativa Agire nell’ambito della stagione estiva organizzata per questo 2026. Appuntamento il 4 settembre al Municipio di Scicli che da anni in un’ala del suo piano terra si presenta come il Commissariato di Vigata. L’evento è un omaggio alla figura del Maestro Andrea Camilleri che nasceva il 6 settembre 1925.



La prova che mancava: indagini a Vigata.

In questo Escape Room letterario i partecipanti saranno chiamati a risolvere un caso intricato fra enigmi e misteri ispirati ad un noto giallo di Camilleri. Sono concessi 45 minuti per risolvere il caso. Ogni gruppo, composto da dieci persone, avrà a disposizione 2.700 secondi per sbrogliare la “facenna dilicata” che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione dei partecipanti e stimolerà il lavoro di squadra. Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri detective. Si riuscirà ad uscire in tempo?

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