L’estate a Malta porta con sé un aumento delle infezioni respiratorie, ma per il momento non ci sono elementi che facciano pensare a una situazione di emergenza sanitaria. A confermarlo sono le autorità sanitarie maltesi, intervenute dopo la crescente diffusione sui social dei racconti di turisti che affermano di essersi ammalati durante o dopo una […]
Camilleri e le indagini a Vigata. Escape Room letteraria al Commissariato
20 Ago 2026 09:40
Ad organizzare l’evento la cooperativa Agire nell’ambito della stagione estiva organizzata per questo 2026. Appuntamento il 4 settembre al Municipio di Scicli che da anni in un’ala del suo piano terra si presenta come il Commissariato di Vigata. L’evento è un omaggio alla figura del Maestro Andrea Camilleri che nasceva il 6 settembre 1925.
La prova che mancava: indagini a Vigata.
In questo Escape Room letterario i partecipanti saranno chiamati a risolvere un caso intricato fra enigmi e misteri ispirati ad un noto giallo di Camilleri. Sono concessi 45 minuti per risolvere il caso. Ogni gruppo, composto da dieci persone, avrà a disposizione 2.700 secondi per sbrogliare la “facenna dilicata” che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione dei partecipanti e stimolerà il lavoro di squadra. Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri detective. Si riuscirà ad uscire in tempo?
© Riproduzione riservata