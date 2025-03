Camilleri e la cultura gastronomica: anche a Ibla si celebra il centenario dalla sua nascita con eventi speciali

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi per ricordare Andrea Camilleri, a cento anni dalla sua nascita, con iniziative culturali che toccheranno diverse città italiane. Un omaggio “diffuso” che farà tappa anche a Ragusa Ibla.

Letture al Teatro Argentina

Il Teatro Argentina ospiterà una serata speciale dedicata alla lettura delle lettere giovanili di Camilleri (1949-1960), raccolte nel volume Vi scriverò ancora (Sellerio). Donatella Finocchiaro, Lorenza Indovina, Marco Presta e Sergio Rubini, tra gli altri, leggeranno questi scritti inediti, testimoniando il percorso artistico e umano del grande scrittore.

Cultura e tradizione a Ragusa Ibla

Dal 6 all’8 giugno, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma, organizzerà a Ragusa Ibla tre giorni dedicati alla cultura e alla gastronomia siciliana, ispirandosi al mondo narrativo di Camilleri.

Prima assoluta a San Miniato

Dal 24 al 26 luglio, in occasione della Festa del Teatro 2025, la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato metterà in scena, per la prima volta, Autodifesa di Caino, un’opera inedita di Camilleri. La lettura sarà affidata a Luca Zingaretti, storico interprete del Commissario Montalbano.

Eventi a Porto Empedocle

Sempre a luglio, la città natale di Camilleri, Porto Empedocle, ospiterà laboratori per studenti, incontri, presentazioni di libri e spettacoli teatrali, consolidando il legame tra lo scrittore e la sua terra.

