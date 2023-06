Cambio di consegne nel club Inner Wheel Ragusa Centro

Si è tenuta il 22 giugno in un noto locale di Ragusa la cerimonia del passaggio delle consegne del Club Inner Wheel Ragusa Centro. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti di club e associazioni locali, inclusi il sindaco di Ragusa, il sindaco di Giarratana e la dottoressa Clorinda Arezzo.

Durante l’evento, la presidente uscente Giorgia Stracquadanio Gurrieri ha presentato un resoconto delle attività svolte durante i suoi due anni di presidenza, compresi i service, gli incontri e le attività sociali e culturali. Ha sottolineato l’importanza dell’amicizia e della condivisione nel lavoro del club.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE, UN MOMENTO IMPORTANTE

Successivamente, il testimone è stato passato a Marisa Basile Dinatale, la nuova presidente per l’anno Inner Wheel 2023-2024. Marisa Basile Dinatale ha presentato il suo comitato esecutivo e ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di guidare il club.

Durante la cerimonia, sono state ammesse due nuove socie, il che indica la vitalità e la crescita del Club Inner Wheel Ragusa Centro.

La governatrice del Distretto 211, Lucia Di Paola Guzzardi, ha concluso i lavori augurando un anno di lavoro proficuo e di amicizia a tutto il club.