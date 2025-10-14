Caltanissetta, la terra trema: scossa di 3.4 avvertita nel Nisseno e nelle province vicine

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 16:01, con epicentro nella zona Sud di Caltanissetta, in provincia di Caltanissetta.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la profondità ipocentrale del sisma è stata stimata a circa 49,8 chilometri.

L’evento sismico e le zone interessate

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse aree della provincia nissena e nelle zone limitrofe, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il movimento tellurico, pur essendo di intensità moderata, ha fatto percepire un leggero tremore soprattutto ai piani alti degli edifici a Caltanissetta città, San Cataldo, Serradifalco e Canicattì, oltre che in alcune aree della provincia di Enna.

