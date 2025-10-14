L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Caltanissetta, la terra trema: scossa di 3.4 avvertita nel Nisseno e nelle province vicine
14 Ott 2025 17:29
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 16:01, con epicentro nella zona Sud di Caltanissetta, in provincia di Caltanissetta.
Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la profondità ipocentrale del sisma è stata stimata a circa 49,8 chilometri.
L’evento sismico e le zone interessate
La scossa è stata avvertita distintamente in diverse aree della provincia nissena e nelle zone limitrofe, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.
Il movimento tellurico, pur essendo di intensità moderata, ha fatto percepire un leggero tremore soprattutto ai piani alti degli edifici a Caltanissetta città, San Cataldo, Serradifalco e Canicattì, oltre che in alcune aree della provincia di Enna.
