Caldo d’estate e freddo d’inverno. Palazzo Spadaro a Scicli si prepara al clima perfetto con 50 mila euro

Cinquantamila euro per riscaldare e rinfrescare il salone centrale, intitolato ai giudici Falcone e Borsellino dall’allora sindaco Bartolomeo Falla, e la sala rossa quella che gli fa da anticamera e che custodisce alcune opere della pinacoteca del Gruppo di Scicli. Il finanziamento è arrivato dall’Assessorato regionale alle infrastrutture ed ai trasporti e viene utilizzato per installare all’interno di palazzo Spadaro di proprietà comunale l’impianto di climatizzazione. Al momento, fino a quando non verranno ultimati i lavori da parte della ditta affidataria dell’incarico, il palazzo Spadaro è chiuso al pubblico per eventi culturali ed alle visite dei turisti. Per gli eventi culturali si sta optando per la chiesa di Santa Teresa che ha la funzione di auditorium comunale. Per le visite dei turisti è solo un disagio momentaneo visto che i lavori dovranno essere ultimati entro il mese di dicembre. Non si esclude che, stante il ruolino di marcia dei lavori di installazione dell’impianto di climatizzazione che viaggia spedito, già per le festività natalizie si possa tornare a fruire dell’importante spazio culturale ed artistico.

