Mostra fotografica di Giancarlo Leone al palazzo Spadaro di Scicli

Inaugurazione alle 18 a palazzo Spadaro in via Francesco Mormina Penna. E’ l’occasione per ammirare le foto dell’architetto Giancarlo Leone che compongono la mostra dal titolo “The City On The Water. Cercando la Città Altrove”.

Si tratta di un evento artistico straordinario che presenta il lavoro del professionista capace di fare emergere storie dai riflessi di architetture, movimenti e vite che si specchiano sull’acqua e su superfici fluide e cangianti. Leone ha fotografato la Città altrove nelle acque che attraversano Milano, Comacchio, Firenze, Venezia, Madrid, Belfort, Sant Gallen, Acitrezza, Catania, Villa Adriana cogliendo momenti di vita ma anche il movimento dell’acqua.

© Riproduzione riservata