Calcio: un figlio di Modica per la difesa del Modica, Mallia resta

Un colpo di testa che vale una riconferma. Il Modica Calcio blinda la propria retroguardia e guarda al futuro puntando su un talento di casa: Giorgio Mallia vestirà ancora il rossoblù nella prossima stagione. La sua conferma non è solo una scelta tecnica, ma anche identitaria: un giovane cresciuto all’ombra del Castello dei Conti, pronto a diventare uno dei pilastri della squadra che verrà.

Difensore centrale classe 2000, Mallia ha saputo distinguersi nella scorsa stagione per forza fisica, senso della posizione e un’arma letale nei calci piazzati: il colpo di testa. Caratteristiche che non sono passate inosservate allo staff tecnico guidato da Filippo Raciti, che ha voluto trattenerlo per svilupparne ancora il potenziale.

«Restare a Modica significa indossare con orgoglio i colori della mia città – ha dichiarato Mallia –. Sono felice della fiducia e pronto a lavorare sodo per crescere insieme a questa squadra».

Con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e coesa, il club continua a puntare su giovani di valore e sull’identità territoriale. La conferma di Mallia si inserisce proprio in questa strategia, che guarda al domani senza rinunciare al cuore della propria comunità.

Il Modica Calcio chiude così un altro tassello nella costruzione del nuovo organico, affidando a Mallia un ruolo chiave nel reparto difensivo. E per i tifosi rossoblù, sapere che tra i protagonisti della nuova stagione ci sarà un ragazzo del posto è motivo di orgoglio e rinnovata passione.

