Calcio Eccellenza, Vittoria in casa contro il Real Siracusa

Prima gara casalinga del nuovo anno per il Vittoria. Al “Gianni Cosimo” i biancorossi affronteranno il Real Siracusa nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Il 2025 è cominciato male per il Vittoria sconfitto nella prima partita in trasferta contro la Nebros. Una sconfitta che brucia e che allontana i biancorossi dalla vetta della classifica, dove si trova il Milazzo con sette punti di vantaggio sul Vittoria.

Il Vittoria rischia di dover ridimensionare i suoi programmi, ma continuare a rimanere nel gruppetto di testa che giocherà per i play off e che può ancora puntare in alto.

Intanto la società è ancora una volta sul mercato per la partenza di Sanchez, il difensore argentino che è tornato nel suo paese. Si cercherà sul mercato un difensore capace di rimpiazzare il forte argentino.

“La sconfitta contro la Nebros brucia e sicuramente è stata immeritata – commenta l’allenatore Renato Mancini – bisognerà ora portare a casa i tre punti”. Il difensore e capitano Peppe Sferrazza analizza le cause della sconfitta e soprattutto gli svarioni difensivi che hanno penalizzato la squadra. Abbiamo preso gol su due errori della difesa – commenta Sferrazza- ma abbiamo anche costruito tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato”.

© Riproduzione riservata