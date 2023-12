Calcio: annullata l’amichevole tra il Vittoria e l’Akragas

La partita amichevole tra il F.C. Vittoria ASD e la consorella SSD Akragas è stata annullata. La decisione è stata presa dai dirigenti del Vittoria in collaborazione con l’azienda Piagreen srls, responsabile della manutenzione del campo di gioco “G. Cosimo”. L’annullamento è dovuto alla necessità di effettuare una nuova semina per migliorare ulteriormente la qualità del terreno di gioco.

Il presidente Toti Miccoli ha espresso dispiacere per la rinuncia all’amichevole, ma ha sottolineato l’importanza di preservare la qualità dell’erba in questo momento della stagione.

Il sorteggio originariamente previsto per l’evento annullato sarà eseguito durante l’intervallo della partita tra il Vittoria e il Misterbianco, prevista per il 7 gennaio 2024. I tifosi sono invitati ad acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati.

La squadra riprenderà ad allenarsi da domani in vista della ripresa del campionato e degli impegni di coppa previsti per il 17 e il 31 gennaio 2024. La società si mostra fiduciosa che questa decisione garantirà un alto standard per il terreno di gioco e preparerà la squadra per gli impegni futuri con determinazione.