Calcio a 5 femminile Csen, parte il campionato interprovinciale: esordio vincente per lo Scicli Bruffalori

Ha preso ufficialmente il via domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la nuova edizione del campionato interprovinciale di calcio a 5 femminile promosso dal CSEN. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo siciliano che continua a rappresentare un importante motore di crescita per il movimento calcistico femminile.

Il raduno inaugurale si è svolto nei campetti della Ssd Scicli Bruffalori, a Scicli, dove si sono affrontate le prime squadre protagoniste della stagione: Ssd Scicli Bruffalori, Modica Airone, Asd Siriana e Gaggi. A conquistare la vittoria nella gara d’apertura è stata proprio la formazione di casa, che ha mostrato determinazione e qualità tecnica, firmando un debutto vincente davanti al proprio pubblico.

Un campionato che valorizza il calcio femminile

Il torneo è organizzato dal Csen di Ragusa ed è coordinato dalla responsabile regionale per il calcio femminile Tiziana Maggio. Nel corso degli anni la competizione è diventata un punto di riferimento per le realtà sportive amatoriali del territorio, offrendo alle donne e alle ragazze uno spazio sportivo strutturato, inclusivo e capace di valorizzarne il talento.

Le partite del campionato sono dirette dagli arbitri Csen dell’ASD Sport Eventi, coordinati dal presidente Emiliano Migliorisi, garantendo così un’organizzazione tecnica e arbitrale all’altezza della competizione.

Un torneo sempre più competitivo

Oltre alle squadre presenti alla giornata inaugurale, partecipano al campionato anche altre realtà sportive del territorio come Megara, Rosolini e Vittoria. La loro presenza contribuisce a rendere la competizione ancora più equilibrata e avvincente.

La squadra che conquisterà il primo posto accederà alla fase nazionale, un traguardo prestigioso che consentirà alle atlete di confrontarsi con squadre provenienti da tutta Italia, offrendo nuove occasioni di crescita sportiva.

Fase interregionale a Diamante e spazio alle giovani atlete

Il calendario sportivo prevede anche un appuntamento importante dal 30 aprile al 3 maggio a Diamante, dove si svolgerà la fase interregionale con la partecipazione delle rappresentative siciliane nelle categorie Open, Under 16 e Under 13.

L’attenzione del Csen è rivolta anche alla formazione delle nuove generazioni. “A breve prenderanno il via anche i campionati Under 16 e Under 14 – aggiunge Cassisi – perché crediamo che il futuro del movimento passi soprattutto dalla crescita delle giovani atlete. Vogliamo che sempre più ragazze trovino nel calcio uno spazio di espressione, socialità e opportunità”.

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