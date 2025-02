Cadavere mummificato di una donna scoperto in un’abitazione di Comiso

Macabra scoperta oggi, poco dopo mezzogiorno, a Comiso. Il cadavere mummificato di una donna è stato trovato poco dopo le 14, in un’abitazione in via Righi a Comiso dove la donna viveva con il figlio. L’uomo è un infermiere che lavora in ospedale. La Polizia è entrata nell’abitazione e ha trovato il corpo ormai mummificato. Pare che il decesso sia avvenuto da molto tempo. Si attende l’ispezione cadaverica da parte del medico legale e il sopralluogo del magistrato di turno.

