Burrasca in provincia di Ragusa: vento a 55 nodi e strade bloccate lungo la costa

La provincia di Ragusa è al centro di una fase di maltempo significativo, con condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando soprattutto il litorale ionico e le zone costiere come Marina di Ragusa e Cava d’Aliga.

Nella giornata odierna si sono registrati venti molto intensi, con punte massime fino a 55 nodi a Marina di Ragusa, una forza di vento che può causare difficoltà anche per il traffico marittimo e terrestre.

I fenomeni collegati al maltempo sono già provocati da una perturbazione profonda sull’area mediterranea, che ha richiamato correnti forti da quadranti variabili e alimentato mari agitati e vento di burrasca lungo le coste meridionali dell’Isola.

Danni e criticità sul territorio

Le condizioni meteo avverse hanno causato diversi disagi in queste ore:

Ragusa città

Albero pericolante tagliato nel primo pomeriggio alla curva tra il maneggio e lo stadio comunale: gli operai della Protezione civile e della Polizia locale sono intervenuti per rimuovere la pianta rischiosa.

Marina di Ragusa

A Marina di Ragusa, le raffiche hanno raggiunto punte di 55 nodi, causando mareggiate molto intense lungo il litorale. Gli stabilimenti balneari e le passerelle sono stati messi in sicurezza, mentre alcune strade costiere sono temporaneamente impraticabili. Le autorità raccomandano di evitare assolutamente il transito vicino al mare fino al miglioramento delle condizioni.

Cava d’Aliga

La trafficata litoranea è resa difficilmente percorribile dal forte vento e dalla pioggia battente.

dal forte vento e dalla pioggia battente. Due pali dell’illuminazione pubblica sono caduti , rendendo necessaria la chiusura di un tratto stradale e conseguenti deviazioni del traffico.

, rendendo necessaria la chiusura di un tratto stradale e conseguenti deviazioni del traffico. Polizia Locale e Protezione civile hanno bloccato temporaneamente il traffico nel “curvone” per motivi di sicurezza.

nel “curvone” per motivi di sicurezza. Alcuni automobilisti hanno preferito tornare indietro, mentre l’invito delle autorità è di percorrere strade alternative interne alla borgata per evitare il tratto costiero più esposto.

Monterosso Almo

Anche a Monterosso Almo il vento ha provocato danni significativi: si sono staccate alcune lamiere dalla chiesa di San Giovanni, con rischio per passanti e automobilisti. La Protezione civile locale invita la popolazione a prestare attenzione a tetti, insegne e strutture precarie, mentre i vigili monitorano le zone più esposte per prevenire ulteriori incidenti.

Condizioni diffuse

Pioggia persistente e vento forte su tutto il territorio.

Rischio di ulteriori cadute di alberi, cartelloni o strutture precarie a causa delle raffiche.

Allerta meteo e misure delle autorità

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per la Sicilia, valido anche per la provincia di Ragusa, con venti forti e mareggiate sulle coste esposte.

Il sindaco di Ragusa ha disposto, per giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, la chiusura di ville comunali, giardini pubblici e cimiteri per tutelare la pubblica incolumità a causa dell’intensità dei venti e del rischio di cadute.

Le raccomandazioni alle persone sono di:

limitare spostamenti non necessari ;

; evitare le aree costiere esposte , moli e scogliere;

, moli e scogliere; stare lontani da alberi, pali e strutture instabili ;

; mettere in sicurezza oggetti esterni.

Previsioni meteorologiche: ancora maltempo e mareggiate nel weekend

Secondo le ultime previsioni meteo, il maltempo non accenna a un rapido miglioramento e la situazione rischia di peggiorare tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, proprio nel weekend di San Valentino.

Le principali tendenze:

Venti intensi e raffiche anche oltre i 100 km/h sulle coste esposte;

anche oltre i 100 km/h sulle coste esposte; Mareggiate significative con onde che potrebbero raggiungere i 4–5 metri sul Mar Ionio e sul versante meridionale isolano;

con onde che potrebbero raggiungere i 4–5 metri sul Mar Ionio e sul versante meridionale isolano; Piogge diffuse e rovesci nel fine settimana , con interventi perturbati successivi in rapido passaggio;

, con interventi perturbati successivi in rapido passaggio; Netto calo delle temperature a partire da domenica o lunedì.

La combinazione di questi fenomeni indica che la fase di maltempo potrebbe prolungarsi fino al weekend e oltre, con condizioni instabili da non sottovalutare, soprattutto per chi si muove lungo le strade costiere o si trova vicino al mare. Hanno collaborato Pinella Drago e Giada Drocker

