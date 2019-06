Buone visualizzazioni per il gruppo social Ragusa Sicilia All News - Ragusa Oggi

Buone visualizzazioni per il gruppo social Ragusa Sicilia All News

Il Gruppo facebook Ragusa Sicilia All News, come ci spiegano i creatori, ha ottenuto buoni successi in termini di iscritti e visualizzazioni. Chiude in bellezza il 2018/2019, con un +41% di visualizzazioni.

“Come ogni anno, il Gruppo Ragusa Sicilia All News, cresce sempre di più in iscritti e visualizzazioni” afferma soddisfatto Salvo Bracchitta, creatore e ideatore del gruppo. “Ecco alcuni degli eventi più visti e seguiti: San Giovanni Battista, la FAM Ragusa e per finire il “Giro di Sicilia”.

Una media di 950.000 visualizzazioni a settimana. L’obiettivo è di arrivare a 1.5 milioni di visualizzazioni per la prossima stagione 2019/2020. Un grazie alle testate giornalistiche, che si sono iscritte al gruppo. Infatti sono presenti un 8% in più rispetto al 2017/18. RSAN ormai è visibile in tutti i gruppi e pagine nel territorio siciliano. E da tempo con copertura tra il 25% e il 38% è presente anche nel Nord italia. All’estero il gruppo è presente in 4 nazioni con copertura di 180.000 visualizzazioni in totale. Il gruppo “Ragusa Sicilia All News” vi augura buona estate e vi invita alle prossime dirette da San Paolo Apostolo, La Madonna della Neve, e tanto altro ancora!”