Bullismo e cyberbullismo, la Polizia incontra gli studenti a Vittoria

In occasione della settimana nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Colonna Vittoria”, coinvolgendo le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado in un momento di confronto dedicato alla prevenzione e alla sicurezza.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione promosse dalla Polizia di Stato nelle scuole, con l’obiettivo di aiutare i più giovani a riconoscere e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sempre più diffusi anche tra i giovanissimi.

Come riconoscere e contrastare il bullismo

Durante l’incontro, gli agenti hanno spiegato agli studenti come individuare comportamenti di prevaricazione e quali strumenti utilizzare per chiedere aiuto. È stato sottolineato il valore del dialogo con genitori, insegnanti e istituzioni, considerato fondamentale per prevenire situazioni di disagio e isolamento.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’educazione digitale, con un approfondimento sul corretto utilizzo dei social network, sulla tutela della privacy e sui rischi legati alla condivisione di contenuti online.

L’app YOUPOL e la segnalazione anonima

Grande interesse tra gli studenti ha suscitato la presentazione dell’app YOUPOL, lo strumento della Polizia di Stato che consente di segnalare episodi di bullismo, cyberbullismo, spaccio o altre situazioni di pericolo anche in forma anonima. Gli agenti hanno illustrato il funzionamento dell’applicazione, evidenziandone l’importanza come mezzo concreto di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con un momento di dialogo diretto, durante il quale gli studenti hanno posto numerose domande, dimostrando attenzione e partecipazione. Gli agenti hanno inoltre illustrato il lavoro quotidiano della Polizia di Stato nella tutela dei minori, rafforzando il messaggio di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola.

