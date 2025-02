Bufera concorso per Direttore Amministrativo: Rosso si ritira. Tutto annullato ma restano le ombre

Cessa la materia del contendere e il concorso, che ieri era stato sospeso, ora viene annullato. Si tratta del concorso per “Direttore Amministrativo” della ex provincia regionale di Ragusa, oggetto di un esposto denuncia depositato il 10 febbraio alla ex Provincia (ancora ignoto il promotore) e di una serie di polemiche che hanno coinvolto il direttore generale pro tempore della provincia, Nitto Rosso (la cui permanenza a viale del Fante è legata al mandato della commissaria straordinaria Patrizia Valenti), unico candidato di quel concorso, su 9 partecipanti, ammesso alla selezione. Oggi lo stesso avvocato Rosso, in una nota inviata al Libero consorzio, indirizzata alla commissaria e al rup del procedimento, rinuncia alla partecipazione “Il clima avvelenato di questi giorni – scrive l’avvocato Rosso – nonché gli attacchi reiterati alla mia persona con una violenza verbale inaudita, mi obbligano a revocare la mia istanza di partecipazione al Concorso di Dirigente amministrativo già sospeso”. Alla luce della nota di Rosso, la commissaria straordinaria ha inviato un atto di indirizzo al rup (che è anche il segretario generale dell’ente) in cui “atteso che tale procedura non può trovare ulteriore prosecuzione”, dispone che “il dottor Giampiero Bella nella qualità di rup del concorso in oggetto, proceda alla revoca del bando di concorso approvato con determinazione 3634/2024”. Ed aggiunge “All’esito di tale revoca, questa Commissaria si riserva di adottare ulteriore atto di indirizzo”. Probabilmente cesserà anche il procedimento dichiaratamente aperto per rispondere a chi ha depositato l’esposto/querela sul bando in questione e che aveva decretato intanto la sospensione per 30 giorni del concorso. Se ci sarà o meno una indagine giudiziaria, ancora non è dato sapere dal momento che di fatto è cessato l’oggetto del contendere.

Allo stato attuale sono sospese, fino ad indicazioni dell’assessorato regionale gli Enti locali, altre tre procedure concorsuali: per “Funzionario Amministrativo”, “Perito industriale” e “Specialista nella comunicazione istituzionale” con determinazione del Direttore amministrativo avvocato Nitto Rosso. Negli atti sospensivi, si fa riferimento a “informazioni” ricevute a mezzo stampa, “relative ad un ordine del giorno da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana che raccomanda al Governo regionale di procedere con atto di indirizzo ai Commissari straordinari dei Liberi consorzi di sospendere eventuali procedure di concorsi pubblici in essere fino all’insediamento degli organi elettivi”. I concorsi intanto sono sospesi e si richiede all’assessore regionale alle Autonomie locali, un atto di indirizzo in merito.

Intanto, sui criteri di partecipazione al bando per Direttore Amministrativo, e sulle modalità del bando, procedura che comunque da oggi viene annullata, ci sono la querela dell’avvocato Rosso nei confronti del senatore Giovanni Mauro (che controquerela), del deputato Nello Dipasquale (che si è riservato sulla questione) e di altre tre persone di cui l’avvocato Rosso non ha inteso fare il nome.

