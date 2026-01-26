Buco nel muro, ma si attiva l’antifurto: colpo fallito in un supermercato a Vittoria

Un tentativo di furto in piena notte è stato sventato grazie all’efficace intervento delle Guardie Giurate di un noto istituto di sicurezza di Vittoria. Intorno alle ore 2:00, l’antifurto della filiale di una nota catena di supermercati ha segnalato un’intrusione, attivando immediatamente il protocollo di sicurezza.

Le autopattuglie sono arrivate sul posto in pochi minuti e, durante il controllo interno, hanno scoperto un buco di notevoli dimensioni sul muro posteriore della struttura, che confinava con un terreno incolto. I malviventi avevano già iniziato a rovistare, ma l’ufficio colpito conteneva solo documenti, rendendo vano il tentativo di furto.

L’arrivo dei vigilantes ha mandato a monte l’impresa dei ladri, che hanno dovuto rinunciare al bottino. Sul posto sono giunti poco dopo anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vittoria, per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza e avviare le indagini del caso.

