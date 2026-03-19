Bruxelles dice sì al Piano rifiuti della Sicilia: via ai termovalorizzatori

La Commissione europea ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti della Sicilia, segnando un passaggio decisivo per la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nell’isola. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione UE.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, anche commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, ha accolto con soddisfazione il via libera europeo.

“Andiamo avanti spediti sul progetto dei termovalorizzatori per cambiare concretamente e sistematicamente la gestione dei rifiuti in Sicilia – ha dichiarato –. Il via libera della Commissione UE rappresenta un ulteriore passo avanti per mettere fine alla stagione del conferimento in discarica, gravosa per l’ambiente e onerosa per i cittadini e per i bilanci pubblici”.

Due termovalorizzatori a Palermo e Catania

Il Piano approvato prevede la realizzazione di due termovalorizzatori, uno a Palermo nell’area di Bellolampo e uno a Catania, all’interno dell’area industriale.

Secondo il cronoprogramma illustrato dalla Regione Siciliana, i progetti di fattibilità tecnico-economica saranno consegnati entro il mese di aprile. Le gare per la realizzazione degli impianti dovrebbero essere pubblicate entro la fine del 2026, con l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori previsti nella primavera successiva.

Un piano atteso da anni

Lo scorso novembre il presidente Schifani aveva incontrato a Brussels la commissaria europea per l’Ambiente Jessika Roswall, proprio per discutere del nuovo piano regionale.

Il progetto, atteso da anni, punta a completare la rete impiantistica della Sicilia e a rendere più efficiente l’intero ciclo dei rifiuti, rafforzando raccolta differenziata, recupero e riuso.

Obiettivo: meno discariche e ciclo dei rifiuti più efficiente

Con l’approvazione del piano da parte dell’Unione europea, la Regione Siciliana mira a ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, una delle principali criticità ambientali dell’isola.

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