Bronzo per la coppia di ballerini Orazio Spadaro (sciclitano) e Gaia Ronzoni in Austria

Da Scicli l’applauso alla coppia di ballerini formata da Orazio Spadaro e Gaia Ronzoni che hanno gareggiato, nei giorni scorsi, in Austria agli World Sport Games. La medaglia di bronzo per i due atleti-ballerini è arrivata nella categoria “Rising Stars Standard”. Orazio Spadaro ha lasciato Sampieri, borgata in cui viveva, all’età di 19 anni avviandosi ad una felice carriera nel mondo del ballo.

Il sindaco Mario Marino ha speso parole di apprezzamento invitandolo al palazzo municipale quando verrà in famiglia.

“Vedere il nome della nostra città portato in alto nelle più importanti manifestazioni sportive nazionali ed internazionali è motivo di orgoglio per tutti noi sciclitani – afferma il primo cittadino – il nostro conterraneo Orazio Spadaro, insieme alla partner di danza Gaia, ha avuto l’occasione di gareggiare in occasione degli World Sport Games che si sono tenuti la scorsa settimana in Austria. E’ stato un vero successo per la coppia, riuscendo a portare il tricolore italiano e, per quanto riguarda Orazio, il nome di Scicli sul podio mondiale, ottenendo la medaglia di bronzo. Oggi Orazio è riuscito a raggiungere risultati molto importanti, arrivando a classificarsi, con la partner Gaia, tra le migliori 24 coppie al mondo per le danze standard nel circuito DanceSportHeritage”.

Orazio Spadaro fa parte del Team Diablo a Molinella, in Emilia-Romagna, ha studiato e continua ad allenarsi e studiare con i migliori maestri di danza sportiva al mondo.