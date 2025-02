Bon sotto sequestro, indagini di vigili del fuoco e Polizia

Saranno le indagini a stabilire cosa esattamente sia accaduto e le eventuali responsabilità in merito all’incendio che ha devastato la scorsa notte il ristorante Bon nella zona industriale di Ragusa. La struttura intera, dopo un sopralluogo effettuato in mattinata, è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Ragusa; il sostotuto procuratore di turno è Marco Rota.

Le indagini vengono svolte congiuntamente da Vigili del fuoco e polizia. Sembrerebbero esserci pochi dubbi su cosa abbia innescato l’incendio e messo in pericolo gli avventori che affollavano il locale. Una festa in corso, un dj e la gente in piedi con delle ‘candele scintillanti’; una di queste avrebbe innescato le fiamme su un lampadario di stoffa.

In un attimo l’incendio è divampato attecchendo su altre superfici. Dodici persone hanno subìto lievi ustioni e sono state trattate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, una di loro è in osservazione; altre sono state soccorse nell’immediato. Al momento non risultano intossicati dalle esalazioni. Intervento non semplice dei vigili del fuoco che hanno isolato le bombole di gas presenti nel locale per evitare esplosioni e che hanno lavorato per 4 ore (con quattro squadre) per circoscrivere e spegnere l’incendio, vista la vicinanza di rivendite d’autovetture con parecchi mezzi posti nei piazzali limitrofi alla struttura che comunque non sono state interessate dalle fiamme.

