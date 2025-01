Bomba carta in un cassonetto di via Modica Ragusa: indagini in corso

Un episodio inquietante ha turbato i residenti della parte alta di Via Modica Ragusa, dove poco prima della mezzanotte del 31 dicembre, l’esplosione di una bomba-carta ha creato momenti di paura e preoccupazione. La bomba è eplosa all’interno di un contenitore per la raccolta del vetro situato nelle vicinanze di un distributore di carburante. Un uomo, giunto sul posto a bordo di una Fiat Grande Punto bianca, avrebbe collocato l’esplosivo nel raccoglitore. Dopo aver acceso la bomba, si è allontanato.

Per fortuna nessun ferito

La detonazione è stata violenta ma, fortunatamente, non ha causato feriti né danni significativi al distributore. La polizia locale è intervenuta la mattina del 1° gennaio e ha avviato un’indagine: i filmati delle telecamere di videosorveglianza mostrano chiaramente l’auto e l’azione del responsabile. Attualmente, sono in corso le verifiche sul numero di targa per risalire al proprietario dell’auto. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili sul veicolo o sull’autore a contattare le forze dell’ordine.

