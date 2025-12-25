Birra e vino si incontrano nel “Secondo Capitolo”: a Ragusa nasce una nuova IGA in edizione limitata firmata Onei

Il dialogo tra birra artigianale e vino naturale si arricchisce di un nuovo capitolo a Ragusa. Il birrificio Onei presenta IGA Secondo Capitolo, una nuova produzione che segna il proseguimento di un percorso di ricerca e contaminazione già avviato con la prima edizione del progetto.

Dopo Primo Capitolo, Onei torna a esplorare il mondo del vino naturale aprendo una collaborazione con Cantina Gianluca Cammisuli. Per questa nuova Italian Grape Ale è stato scelto un Petit Verdot, vitigno di origine francese, raccolto a fine maturazione e utilizzato per il 30% della ricetta, contribuendo a definire il carattere deciso e contemporaneo della birra.

Il racconto di una birra che nasce dall’incontro

A spiegare la filosofia del progetto è il giovane birraio Francesco Cilia, che parla di “secondo passo di un’avventura che continua”, sottolineando la volontà di far dialogare due mondi affini per sensibilità e attenzione alla materia prima.

Nel calice, Secondo Capitolo si presenta arancione-dorata e luminosa. Al naso emergono sentori di agrumi e albicocca, sfumature floreali e una chiara impronta lattica. Al palato è fresca e vibrante, con un’acidità importante e note citriche e lattiche ben definite, bilanciate da secchezza e una sorprendente rotondità. Il risultato è un equilibrio armonico tra dolcezza e acidità, con 6,3% di gradazione alcolica e una bevibilità pulita e invitante.

La presentazione e gli abbinamenti

La nuova IGA è stata presentata il 15 dicembre presso la tap room del birrificio Onei, in un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, invitati ad assaggiare la birra in anteprima.

Per l’occasione, lo chef Angelo Bonomo del ristorante Vossia il mare ha curato due abbinamenti pensati per valorizzare il profilo della birra: uno di pesce, con una mortadella di ombrina, e uno di carne, con uno stracotto di guancia di suino, giocando su acidità, sapori intensi e contrasti equilibrati.

Edizione limitata

IGA Secondo Capitolo è disponibile da oggi in sole 960 bottiglie numerate, confermando la natura artigianale e sperimentale del progetto. Una produzione che non è solo una birra, ma un racconto liquido di territorio, collaborazione e visione contemporanea, capace di unire Ragusa, il vino e la birra in un’unica esperienza sensoriale.

