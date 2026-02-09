Bilancio comunale ancora fermo, Modica rischia paralisi finanziaria

Il Comune di Modica si trova da oltre un anno ad affrontare le conseguenze del dissesto finanziario, dichiarato ufficialmente il 30 gennaio 2025. Nonostante la gravità della situazione, ad oggi non è stato approvato un bilancio stabilmente riequilibrato, strumento fondamentale per avviare un percorso concreto di risanamento e garantire la continuità dei servizi comunali.

Secondo quanto riportato da Alessio Ruffino, presidente della Commissione Bilancio, la produzione della documentazione necessaria per il riequilibrio del bilancio ha subito significativi ritardi. Diverse comunicazioni del Commissario ad acta hanno segnalato la mancata consegna dei documenti nei tempi richiesti, ritardando l’approvazione dell’atto e limitando la capacità del Consiglio comunale di esercitare pienamente le proprie funzioni di controllo.

Il bilancio stabilmente riequilibrato rappresenta l’unico strumento in grado di sbloccare l’attività finanziaria dell’Ente e permettere la ripresa dei pagamenti, la pianificazione dei servizi e il rispetto degli obblighi contabili. Ad oggi, il Comune utilizza ancora strumenti finanziari riferiti al bilancio 2022-2024, ormai non più coerenti con la realtà economica attuale.

“Rimaniamo a disposizione per collaborare e offrire supporto qualora ve ne fosse bisogno, ma rivendichiamo con fermezza il diritto–dovere di chiedere informazioni e di essere costantemente informati su ogni passaggio finanziario che l’Ente compie” – dichiara Ruffino e aggiunge – “Non è più accettabile continuare a governare la città con strumenti finanziari obsoleti, ancorati a un bilancio 2022-2024 che non rispecchia più la realtà attuale.

