Bilancio 2024 della BCC G. Toniolo: utile netto in crescita

Un risultato straordinario per la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele che, durante l’assemblea ordinaria dei soci tenutasi domenica al Palasport “Maira” di San Cataldo, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024. Una conferma dell’efficacia del modello mutualistico e del forte radicamento territoriale che caratterizza l’istituto bancario, sempre più punto di riferimento per le comunità locali.

Il bilancio 2024 evidenzia una crescita solida e sostenuta, con un utile netto che si attesta a 8,7 milioni di euro, segnando un incremento del 14,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la solidità patrimoniale della Banca, tra le più alte nel panorama nazionale del credito cooperativo. Il ROE (Return on Equity) ha raggiunto il 3,4%, mentre il totale attivo ha superato i 2,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,9% nel prodotto bancario lordo (raccolta + impieghi), che ha raggiunto i 2,224 miliardi di euro.



Ottimi segnali anche sul fronte dell’efficienza: i costi operativi sono diminuiti del 2,4%, mentre la qualità del credito ha visto un notevole miglioramento, con una riduzione dei crediti deteriorati del 44,5%. Il NPL ratio (crediti deteriorati) si attesta al 3,2% lordo e allo 0,90% netto, con un livello di copertura che rimane molto elevato: il coverage ratio complessivo è del 73%, raggiungendo l’88,7% per le sofferenze e il 74,5% per gli UTP (Unlikely to Pay).

Un dato che spicca è l’indicatore di solidità patrimoniale CET1, che si attesta al 56,7%, uno dei più alti in Italia tra le BCC.

Con 34 filiali operative nelle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa e Agrigento, e un organico di 189 dipendenti (9 in più rispetto all’anno precedente), la Banca prosegue nel suo impegno di investire nel territorio e nelle persone, e nel 2025 festeggerà il suo 130esimo anno di attività.

Il Presidente Salvatore Saporito ha commentato: “Le strategie adottate ci hanno permesso di rafforzare ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e gli indici di efficienza della gestione. Abbiamo continuato a sostenere le nostre comunità, promuovendo iniziative sociali, culturali e sportive. I risultati ottenuti nel 2024 confermano la nostra costante crescita sana e responsabile.”



Il Direttore Nicola Culicchia ha aggiunto: “La Banca ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti per il 2024 nel Piano Strategico Triennale 2024-2026 e ha rispettato i target sui principali indicatori patrimoniali, di liquidità, finanziari e di redditività. Il processo di adeguamento del nostro modello di business e organizzativo prosegue con l’obiettivo di servire al meglio le esigenze delle comunità locali e delle imprese.”

