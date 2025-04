Bella Ciao si fa rivoluzione: Lello Analfino e Antonio Modica firmano il nuovo inno del nostro tempo

È una dichiarazione d’amore e di resistenza quella che esce il 25 aprile, giorno della Liberazione, sotto forma di musica. “Non è solo una canzone” è il titolo del nuovo brano di Lello Analfino e Antonio Modica: una rivisitazione potente e “necessaria” di Bella Ciao, l’inno partigiano che attraversa la storia per diventare, oggi, voce del nostro presente.

Perché oggi, spiegano i due artisti, resistere non è un esercizio nostalgico, ma un’urgenza contemporanea. “Bella Ciao è molto più di una semplice canzone. È un inno all’amore, alla libertà, alla dignità di chi lotta contro le ingiustizie”, dicono Analfino e Modica, che hanno deciso di attualizzare il brano con sonorità nuove e testi che toccano temi caldi come l’avanzata delle destre, il nuovo capitalismo digitale, la precarietà, la violenza sulle donne, le guerre infinite.

Un brano per chi ha ancora voglia di dire “no”

La nuova Bella Ciao non cancella il passato, lo riaccende. “Non è solo una canzone. È la nostra voce. È il nostro modo di dire no. No all’indifferenza. No all’ingiustizia. No al silenzio”.

E lo fa con una squadra di musicisti d’eccellenza: Lello Analfino alla voce e al testo, Antonio Modica alla composizione, con Vincenzo Fontes, Peppe Milia, Lucio D’Angelo, Saretto Emmolo e Stefano Ruscica agli strumenti. Registrazioni e mastering tra il Mattonacci Studio e il cuore della Sicilia, per un suono che vibra di radici ma guarda avanti.

Dai palchi d’Italia all’Europa della cultura

Il brano arriva in un momento di grande fermento artistico per Lello Analfino, reduce dal successo di tour sold out in mezza Italia, dalle colonne sonore per il cinema e dalla direzione artistica di eventi culturali di rilievo. Proprio lui, che ha suonato per Papa Benedetto XVI a Palermo e si è esibito anche al Parlamento Europeo per rappresentare la cultura siciliana, oggi torna con una nuova sfida: usare la musica per svegliare coscienze.

Tour tra piazze e resistenza

E sarà proprio il palco la prima cassa di risonanza di “Non è solo una canzone”: il tour parte il 25 aprile da Portopalo di Capo Passero e toccherà Catania, Pozzallo, Acate, Roma, Gangi e Montelepre. Ogni tappa, un’occasione per ascoltare dal vivo quella che potrebbe diventare la nuova colonna sonora della resistenza sociale ed emotiva del nostro tempo.

25 aprile – Portopalo di Capo Passero (SR) – Piazza Terrazza dei due mari

27 aprile – Catania – MA

01 maggio – ore 17.00 Pozzallo (RG) e poi a Maletto (CT) – Parco suburbano Pizzo Filicia

10 maggio – Acate (RG) – Piazza Libertà

29 maggio – Roma – Alcazar

07 giugno – Gangi (Pa) – Santuario dello Spirito Santo

28 giugno – Montelepre (Pa) – Piazza Ventimiglia

