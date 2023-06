“Beccati” con 55 chili di hashish: restano in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per le due persone arrestate dalla Polizia: si tratta di un cinquantenne di Vittoria e di un trentenne di origini albanesi che secondo quanto riferisce la questura di Ragusa hanno il primo precedenti penali in materia di stupefacenti e associazione a delinquere di tipo mafioso, mentre il secondo sarebbe irregolare sul territorio nazionale ed ha precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti.

L’OPERAZIONE

Sarebbero stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish, circa 55 chili di sostanza stupefacente che avrebbe portato, una volta immesso nel mercato illecito dello spaccio, avrebbe portato ad un guadagno di circa mezzo milione di euro. Come si ricorderà, la Polizia aveva individuato i due mentre stavano dissotterrando delle grosse buste di plastica, da un terreno abbandonato, in contrada Rinelli, tra Vittoria e Acate. Una breve fuga dei due alla vista dei poliziotti e il fermo. Diversi involucri erano caduti a terra svelando subito la loro natura. Si trattava di panetti di hashish: 405 panetti per un peso complessivo di 40,5 kg sono stati sequestrati nel frangente, altri 145 panetti per circa 14,5 kg erano invece all’interno di una moto parcheggiata nelle vicinanze. Una stretta decisa quella messa in campo del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, risposta alle istanze di sicurezza e controllo del territorio richieste dalle istituzioni locali e dalle comunità.

FOTO: REPERTORIO